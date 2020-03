Com a vitória de Parasitas, de Bong Joon-Ho na última entrega de Óscares, tornou-se claro que a "onda coreana" é mais real do que, provavelmente, muitos desconfiavam. Não são só os produtos que se tem em casa e nos bolsos, da Samsung ou da LG, ou os KIA e Hyundai que se conduzem, que entraram nas vidas e no dia a dia de grande parte da população mundial, mas também uma parte da cultura sul-coreana. E, pode parecer estranho, mas tudo isto fez parte de um plano - não de um plano maquiavélico, mas de uma estratégia encetada pelo Ministério da Cultura e do Turismo e por entidades privadas do país, que está em movimento desde meados dos anos 1990. Começaram a atuar localmente nos mercados asiáticos mais próximos e, com o crescente sucesso, viraram-se para o mundo. Hoje bandas de K-pop (Korean pop) esgotam a Altice Arena.Primeiro, o cinema. Bong Joon-Ho tem sido um dos pilares do cinema sul-coreano na última década e meia, mas como se adivinha, não tem sido o único. O nome dele tem ficado gravado aos poucos e poucos e conquistado audiências. A Criatura (2006) mostrou ao Ocidente que se podiam fazer filmes-catástrofe realmente familiares, mas três anos depois apresentava uma obra radicalmente diferente, Mother - Uma Força Única, um thriller que dizia muito frontalmente que Hollywood nos andava a deixar adormecidos. Com Snowpiercer (2013) mostrou que é possível fazer filmes que misturam revolução, ficção científica, ação e consciência ambiental, este último um tópico muito presente em Okja, uma produção da Netflix que o levou a Cannes em 2017. Não foi nesse ano que venceu, mas dois anos depois levava a Palma de Ouro com Parasitas - e agora tem o mundo a seus pés.A tal "onda coreana" também se começou a fazer sentir em Portugal desde finais dos anos 1990, com alguns filmes coreanos a chegarem ao Fantasporto, a terem exibições ocasionais em Lisboa e Porto e a construírem algum público. Foi uma altura fértil de novidade, em que as visões únicas que tinham para certos géneros - como o terror, o fantástico, a ficção científica e a ação - convenciam os cinéfilos de que havia um universo riquíssimo por explorar na Coreia do Sul.A bizarria de História de Duas Irmãs (2003), de Jee-woon Kim, realizador do também muito recomendável Eu Vi o Diabo (2010), a guerra sem preconceitos de Joint Security Area (2000), de Park Chan-wook, ou a ficção científica misturada com comédia em Save The Green Planet!, de Joon-Hwan Jang, são alguns dos vários exemplos de um cinema que surpreendia, não pelo choque, mas pelo novo. Com o passar dos anos, o bizarro de alguns destes filmes tornou-se a atual norma - até em Hollywood.Foi também nesta altura que um cinema mais poético se começou a mostrar, com autores como Hong Sang Soo (que teve uma retrospetiva na Cinemateca Portuguesa em dezembro e janeiro passados), ainda hoje um dos nomes mais importantes do cinema sul-coreano, ou Ki-duk Kim, hoje menos referido, mas que teve algum destaque graças a obras como O Bordel do Lago (2000) ou Primavera, Verão, Outono, Inverno... e Primavera (2003).Agora, com a vitória de Parasitas nos Óscares, Em Chamas, de Lee Chang-dong, ficou quase esquecido, mas no ano passado tinha posto a Coreia do Sul a festejar, por ter conseguido alcançar a shortlist de nove filmes que poderiam ser nomeados para Melhor Filme Estrangeiro. Afinal, apesar de ser um plano com décadas, a consagração até chegou depressa.Já se mencionou Park Chan-wook a propósito de Joint Security Area e é sempre bom recordar que ele foi um dos primeiros bad boys do cinema sul-coreano, encantando diversos realizadores norte-americanos, entre os quais Quentin Tarantino, com a sua trilogia da vingança, composta por Sympathy for Mr. Vengeance (2002), Oldboy: Velho Amigo (2003) - que teve um remake americano, em 2013, dirigido por Spike Lee - e Lady Vengeance (2005). No ano passado, realizou a sua primeira série em inglês, Little Drummer Girl, adaptada de um romance de John le Carré, uma ótima série de espionagem com um elenco composto por Michael Shannon, Florence Pugh e Alexander Skarsgård.Até agora falou-se sobretudo de cinema, mas a "onda coreana" começou com a exportação de novelas e música para os mercados mais próximos da Coreia do Sul. Apesar de Park Chan-wook ser um caso raro de convite para dirigir uma série internacional, são muitas as séries sul-coreanas que estão hoje disponíveis no Ocidente graças às plataformas de streaming. É possível que já se tenha cruzado com o separador de ficção coreana na Netflix, mas se isso nunca aconteceu, basta só pesquisar pelo nome do país e ficará abismado com a oferta. Séries como Kingdom, My Holo Love, Designated Survivor: 60 Days ou Signal saltam à vista e podem ser uma boa porta de entrada para um universo ficcional em crescimento. E, se tem filhos pequenos, com certeza já ouviu a Baby Shark. Sabia que é sul-coreana? Se quer que a criança desenjoe da canção com algo igualmente viciante, recomenda-se Larva Island, uma série de animação também disponível na Netflix.Na última década, também a K-pop invadiu o mundo, incluindo Portugal, onde o fenómeno tem sido particularmente visível nos últimos cinco anos. A K-pop é toda uma outra indústria - que dava um artigo radicalmente diferente - com um método próprio (e altamente mercantilizado) para vender música e uma parafernália de objetos associados às bandas.Recentemente, os Day6 e os Ateez tocaram para salas lisboetas esgotadas - Altice Arena e Lisboa Ao Vivo, respetivamente -, mas há muitos, e cada vez mais, artistas K-pop que chegam a Portugal e têm os seus seguidores - casos de BTS, Stray Kids ou EXO. O público, maioritariamente juvenil, conhece a fundo e maravilha-se, como se suplantasse tudo o resto, com aquilo que está a ouvir e a consumir. Ou seja, a K-pop criou um tipo de fã em perfeita consonância com o género de música, bem elaborada e industrializada, que está a ouvir.Na literatura, a aposta sul-coreana também tem colhido frutos, a começar com o Man Booker Prize International, em 2016, para Han Kang, por A Vegetariana. Já o deleite surreal à século XXI que é The Zero G Syndrome, de Yun Ko-Eun, apresenta-se como ideal para entender - um pouco - onde a Coreia do Sul hoje se situa.Noutro campo do entretenimento, os videojogos também não têm sido descurados. Uma grande cultura de e-sports tem potenciado a criação de uma indústria já com algum impacto no mundo ocidental graças a Black Desert Online, um role-playing game que tem crescido muito desde 2015 e que no ano passado deu um salto ao chegar às plataformas móveis e às consolas, ou PlayerUnknown’s Battlegrounds, um battle royale de 2017 que conquistou fãs em todo o mundo.São alguns de vários exemplos possíveis. A exportação da cultura sul-coreana é real e faz parte de uma estratégia bem encetada por diversos atores com poder, entre estruturas políticas e privadas. Em Portugal, isso faz-se sentir como o apoio da Embaixada da Coreia do Sul a certos eventos, como os de K-pop ou até no caso recente da 2ª edição do LEME, o festival de circo contemporâneo em Ílhavo que, em dezembro, teve como país convidado a Coreia do Sul, que nele investiu 20 mil euros.