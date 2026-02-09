Sábado – Pense por si

Falso. Bad Bunny não entregou Grammy a criança detida pelo ICE no Super Bowl

Gabriela Ângelo
Gabriela Ângelo 13:21
Liam Ramos, de cinco anos, foi detido pela agência de imigração norte-americana enquanto regressava a casa. Nas redes sociais circulou a narrativa de que Liam esteve em palco no Superbowl.

A atuação de Bad Bunny no Super Bowl foi marcada por momentos simbólicos de grande impacto. Desde a atuação surpresa de Lady Gaga e Ricky Martin ao momento final em que o cantor declarou "Deus abençoe a América" antes de mencionar todos os países do continente.

Bad Bunny entra um Grammy a uma criança durante a sua atuação no Super Bowl
Bad Bunny entra um Grammy a uma criança durante a sua atuação no Super Bowl Youtube/NFL

Contudo, houve outro momento que os fãs realçaram nas redes sociais: quando Bad Bunny ofereceu um dos seus Grammys a uma criança. Rapidamente começaram a surgir teorias de que a criança seria , o menino de cinco anos que foi detido pela agência de imigração norte-americana ICE enquanto regressava para casa da escola com o seu pai. Contudo, trata-se de um ator com a mesma idade, chamado Lincoln Fox.

Através de um vídeo publicado no Instagram, o ator confirmou o momento, afirmando que se vai lembrar dele para sempre e que foi uma honra atuar com Bad Bunny. 

A internet começou a especular que o ator represente Benito Antonio, o nome verdadeiro de Bad Bunny, em criança, e que o cantor estaria a entregar a si próprio um Grammy no passado. Surgiram ainda imagens de Lincoln Fox, vestido com uma camisa às riscas e uns calções bege, ao lado de uma imagem de Bad Bunny em criança com uma vestimenta semelhante. 

Bad Bunny venceu a semana passada três Grammys, um deles por melhor álbum do ano, tornando-se o primeiro artista latino a conquistar o prémio. 

