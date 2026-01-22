Agentes do ICE detêm criança de cinco anos em Minnesota

Liam Ramos é uma das quatro crianças do distrito que foram detidas pelos agentes de imigração. Autoridades garantem que o pai é um "imigrante ilegal", mas defesa apresentou provas do contrário.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior.

O Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE) deteve, na terça-feira, um menino de cinco anos, em Minnesota, reportaram as autoridades escolares.



Agentes do ICE detêm Liam Ramos, 5 anos, em Minnesota Foto AP/Yuki Iwamura

Liam Ramos, que completou cinco anos recentemente e é uma das quatro crianças do distrito que foram detidas pelos agentes federais, tinha acabado de regressar a casa com o pai, depois de um dia de escola, quando foi retirada à força do carro por um dos agentes. Segundo a diretora do agrupamento Zena Stenvik, o ICE levou-o até à porta da sua casa e solicitou que batesse à porta "para ver se havia mais alguém em casa". Na altura, o irmão (adulto) estava do lado de fora durante o incidente e implorou para ficar com Liam, para que a criança não fosse detida, mas o seu pedido foi negado: tanto o pai como a criança foram detidos e transportados para um centro de detenção no Texas.

O irmão mais velho de Liam, que também ainda frequenta a escola, só chegou a casa 20 minutos depois - quando o pai e a criança já tinham sido levados pelos agentes. Dois diretores de escolas do distrito mobilizaram-se rapidamente até à habitação para oferecer apoio à família.

O caso está agora em andamento. Marc Prokosch, o advogado que representa a família, entretanto já afirmou que apresentou documentos que comprovam que o pai e o filho chegaram aos Estados Unidos por um ponto de entrada oficial. “A família fez tudo o que devia, de acordo com as regras estabelecidas. Eles não vieram para cá ilegalmente. Não são criminosos”, disse ao confirmar que não há nenhuma ordem de deportação contra eles.

Tricia McLaughlin, secretária-adjunta do Departamento de Segurança Interna, esclareceu na quarta-feira, em comunicado, que o ICE estava a conduzir uma “operação direcionada” para deter o pai de Liam, a quem ela chamou de “imigrante ilegal”, e não a criança. “O ICE não tinha como alvo uma criança”.

E alegou que o pai “fugiu a pé, abandonando o filho”. “Para a segurança da criança, um dos nossos agentes do ICE permaneceu com ela enquanto os outros agentes detinham [o pai]”, disse.

Imagens divulgadas pelas autoridades mostram mesmo Liam, com um gorro de tricô azul, do lado de fora da porta de casa acompanhado por um agente do ICE. “Os pais são questionados se desejam ser deportados com os filhos, ou se o ICE colocará as crianças sob os cuidados de uma pessoa de confiança designada pelos pais”, acrescentou.

Na terça-feira, o ICE também deteve um estudante de 17 anos da Columbia Heights, que foi levado por "agentes armados e mascarados" sem a presença dos pais, que o retiraram do carro, recordou Stenvik. Também a 14 de janeiro, agentes "invadiram um apartamento" e detiveram uma estudante do ensino médio de 17 anos e a sua mãe. A 6 de janeiro, uma aluna de 10 anos foi levada pelas autoridades quando se encontrava a caminho da escola com a mãe, enumerou Stenvik.

Esta quinta-feira, funcionários da escola de Liam preparavam-se para dar uma conferência de imprensa quando um veículo do ICE entrou na propriedade e pediram que esses se retirassem. “Os agentes do ICE têm vagueado pelos nossos bairros, as nossas escolas, seguindo os nossos autocarros, entrando nos nossos estacionamentos e levando as nossas crianças”, lamentou Stenvik.