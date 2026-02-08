Sábado – Pense por si

Eurico Reis
Eurico Reis Juiz Desembargador Jubilado
08 de fevereiro de 2026 às 09:44

Hoje é mesmo muito necessário votar

Como nunca aconteceu desde 25 de abril de 1974, o futuro de todos e todas nós está muito dependente da participação dos eleitores e das eleitoras neste importantíssimo acto cívico.

Nos termos da legislação em vigor, hoje apenas posso apelar a que os portugueses e as portuguesas exerçam plenamente o seu direito de eleger o próximo Presidente da República de Portugal.

