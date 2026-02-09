Sábado – Pense por si

Homem dos Seattle Seahawks banhado em líquido, possivelmente celebra vitória
Usher atira-se para a multidão no Super Bowl, com fãs a tentar tocá-lo
Celebração dos Seattle Seahawks com balde de Gatorade no Super Bowl
Cheerleaders atuam no Super Bowl com pompons e botas brancas
Jogador celebra vitória no Super Bowl com câmara e toalha de campeão
Jogadores dos Patriots celebram no Super Bowl LII
Fã com boné cor-de-rosa alusivo ao Super Bowl
Atuação de Bad Bunny no Super Bowl LVII
Jogador celebra vitória com a família no Super Bowl
Atuação de cantor num palco com bananas e plantas
Lady Gaga atua com banda e bailarinas no Super Bowl
Jogador salta sobre defesa no Super Bowl
Bad Bunny atua com apoio do público no Super Bowl
Músico atua no Super Bowl com guitarra e microfone, perante o público
Fã dos Seattle Seahawks com um chapéu exuberante no Super Bowl
Artistas atuam no Super Bowl com cenário alusivo a marcos de cidades dos EUA
Charlie Puth atua no Super Bowl LVII
Jillian Hervey atua no Super Bowl com dançarinos e músicos
Brandi Carlile atua no Super Bowl LVII no State Farm Stadium, em Glendale
09 de fevereiro de 2026 às 08:38

Cheerleaders, Bad Bunny e a festa dos Seahawks: os melhores momentos do Super Bowl em imagens

Seattle Seahawks conquistaram o segundo título da NFL ao bater os New England Patriots por 29-13. Final ficou marcada pelos festejos, bem como as atuações de Bad Bunny, Lady Gaga e Ricky Martin, além de fãs vestidos a rigor.

