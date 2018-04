Joana já consegue ter relações sexuais com homens, Félix vai fazer uma caminhada de 200 km, João preservou as feições, Maria livrou-se do cancro e espera usar decotes no Verão. Conheça as suas histórias.

O coração de Teresa estava a ceder; Félix tinha de racionar o ar que tinha para respirar. Frequentava um ateliê de pintura, só para lavar os pincéis demorava 30 minutos; Joana (nome fictício) nasceu com identidade masculina e só no Carnaval (mascarada de mulher) se sentia "normal"; João teve um tumor no nariz que o podia ter deixado desfigurado; e Maria está a reaprender a gostar do seu corpo e a fazer o luto daquela parte que mais gostava nela. O que têm em comum estas cinco pessoas? Fizeram uma cirurgia que lhes mudou a vida.



Transplante pulmonar "A cada minuto tinha uma montanha à minha frente"

Félix Silva, 57 anos



Já tinha ar, mas Félix Silva não sabia o que fazer com ele. Não se apercebia que podia respirar normalmente. O momento em que percebeu só aconteceu uns dois meses depois da cirurgia, num dia em que a mulher foi ter com ele a Lisboa - fora operado em Santa Marta em Janeiro, mas só teria alta para voltar a sua casa, em Santo Tirso, em Maio.



"Ela disse-me a hora a que chegava a Santa Apolónia. Pensei que queria ir esperá-la mas não sabia como o fazer. Desci a Avenida da Liberdade muito calmo, continuei a andar, Terreiro do Paço, prossegui mais um bocadinho e cheguei à estação. Quando ela chegou, disse-lhe: 'Estou aqui à tua espera.' A partir daí desinibi-me", recorda. No momento em que o empresário se apercebeu de que podia andar sem ficar aflito, sem precisar de oxigénio ou medir a respiração como um passarinho, não quis parar mais. "Não consigo andar pouco agora."



Foi em 2008 na sequência de uma pneumonia grave, que o deixou 33 dias em coma, que descobriu que sofria de uma doença genética que afecta o fígado e, indirectamente, os pulmões. Tem um défice de uma proteína produzida pelo fígado chamada alfa-1 antitripsina. "Essa proteína é importante para limpar substâncias que são tóxicas. O que acontece é uma acumulação dessas substâncias no pulmão, que pouco a pouco causam a sua destruição progressiva", diz Ana Sofia Santos, pneumologista do Hospital de Santa Marta.



Depois do diagnóstico, e de saber mais tarde que precisaria de um transplante, Félix Silva viveu nove anos em angústia, com a sensação de que em algum momento podia sufocar. Porque o ar era tão raro que tinha de coordenar os esforços que fazia. Até nas acções mais simples, como tomar banho. Aquecia a casa de banho, punha a água bem quentinha, tirava a roupa bem lentamente, levantava uma perna, depois a outra. Chegava a demorar 1h30 e precisava da ajuda da mulher para pequenos gestos como agarrar no sabonete. "Só aquele esforço de me dobrar deixava-me sem ar", descreve.



Para fazer um percurso de 10 metros tinha de parar duas ou três vezes, cansava-se a falar e com o frio a respiração tornava-se ainda mais ofegante. Não era só gerir fisicamente o pouco ar que entrava e saía, a aflição que sentia a todos os instantes era paralisadora. Bloqueava se sabia que tinha de subir degraus ou com a hipótese de ter um furo no pneu do carro. Deixou de ir ao psicólogo por causa do estacionamento. "Só o atravessar a estrada deixava-me de rastos. A cada minuto havia uma montanha à minha frente", diz.



Esteve sete anos com oxigénio em permanência e foi chamado duas vezes para ser operado, mas só à segunda aconteceu (da primeira vez, o órgão não estava em condições). O transplante aos dois pulmões foi a 25 de Janeiro de 2017. Félix recorda-se de ter pedido música e depois acordar já com a "artilharia pesada" (drenos e tubos por todo o corpo) a pensar onde estaria a música que tinha pedido. O pós-operatório foi violento: teve muitas dores, alucinações e até pesadelos, nos primeiros meses só dormia à custa de comprimidos. Os músculos e as articulações estavam atrofiados e frágeis. Sentia-os presos e com um formigueiro. Ao fim de um mês ainda saía para a fisioterapia sentado na cadeira de rodas.



"Precisei seguramente de meio ano para reaprender a respirar", admite. Mas o gesto tornou-se natural e até já é capaz de o fazer distraído (sem consciencializar). A doença continua a existir, mas é indolente, demorou 50 anos a aparecer da primeira vez. Tem agora um desejo: quer tornar-se atleta e todos os dias faz caminhadas para atingir esse objectivo, leva música e um lanche para o caminho. Já em Abril terá a sua primeira grande prova: vai a pé a Santiago de Compostela. São 200 quilómetros.



Mudança de sexo "Não deixo de ser mulher por ser transexual"

Joana (nome fictício), 27 anos



Como homem nunca sentiu realmente prazer. "Apesar de a masturbação ser uma necessidade, eu sentia nojo", diz. Só dois meses após a cirurgia de mudança de sexo, no dia em que teve relações sexuais com o namorado, conseguiu ter finalmente essa sensação. Foi mais do que isso: foi também o momento em que Joana se sentiu finalmente "normal", admite.



Nascera com o género masculino numa aldeia da zona oeste do País. Desde pequena, e ainda no infantário, já sentia que pertencia ao grupo feminino, via os rapazes como o sexo oposto. Gostava de brincar às bonecas com a irmã e o Carnaval era a única altura do ano em que sentia que podia ser ela própria. "Vestia a roupa da minha irmã, usava maquilhagem e sentia-me feliz", recorda.



A adolescência foi um período complicado, porque o corpo começou a mudar. Deixou de se ver ao espelho. "Sentia-me um monstro", diz à SÁBADO. Na escola, quando tinha Educação Física, apavorava-a despir-se em frente aos outros rapazes, e sofreu várias vezes de discriminação e de bullying. Chegou a ser agredida e pontapeada por um colega. "No 3º ciclo, a caminho da escola nunca me deixavam sequer sentar na camioneta, tinha de ir em pé", conta, emocionada. O percurso de 10 minutos parecia-lhe interminável.



Para se defender começou a identificar-se como homossexual e a reprimir a vontade que tinha de pertencer ao sexo oposto. Preferia não dar nas vistas e só no último ano do Secundário começou a usar eyeliner. Em Março de 2011, assumiu-se perante a família, que a apoiou, e tomou a decisão de procurar o médico de família. "A minha mãe disse-me: 'Eu sempre soube que tu eras uma menina e não um menino'", recorda.



O processo foi demorado. Primeiro, teve consultas de Sexologia e de Psicologia e só depois de Endocrinologia. Foram também precisas duas avaliações: uma do grupo multidisciplinar do hospital (começou por ser seguida no Júlio de Matos e só depois transferida para os Hospitais da Universidade de Coimbra) e uma independente. Mais o aval da Ordem dos Médicos para a cirurgia de reatribuição de sexo.



Quando começou a tomar medicação, o bloqueador da testosterona e estrogénio, em Outubro de 2012, notou as primeiras alterações no seu corpo. A primeira foi na textura da pele, que ficou mais clara, e no peito, que cresceu um pouco - começou a usar os sutiãs da irmã. Mas um dos passos mais importantes foi o tratamento de laser para eliminar os pelos do rosto. "As pessoas começavam a ver-me como uma rapariga. A primeira vez que me trataram no feminino foi numa estação de metro em Lisboa. Dirigiram-se a mim como 'senhora' e eu senti-me bem", diz.



Em Abril de 2015 foi operada pela primeira vez em Coimbra. Teve uma sensação de liberdade, porque pela primeira vez tinha o género com que realmente se identificava, mas o trabalho não ficou bem feito. Ainda seria reoperada para tentar corrigir, mas só à terceira vez (e através de um médico no privado, a operação rondou os 8 mil euros), conseguiria realmente resolver o problema. Foi a 31 de Março de 2017. O dia da alta foi uma espécie de marco histórico: vestiu um vestido de manga curta, preto e branco, justo ao corpo, uns colãs de rede e umas botas de salto. "Quis sair em grande", diz.



A cirurgia permitiu-lhe conquistar coisas que nunca antes tinha conseguido, como arranjar um emprego. Também tirou a carta de condução e mudou de cidade para viver com o namorado. Ninguém ali sabe da sua história e Joana também não quer contá-la. Nem ao namorado. Porque, justifica, todos os rapazes a quem contou se afastaram dela. "Ele conheceu-me como mulher e o meu passado não define quem sou hoje. Não deixo de ser mulher por ser transexual", considera.



Cancro no nariz "Usava um penso enorme: Parecia um homem-fantasma"

João Silveira, 62 anos



Quando João Silveira se vê ao espelho não nota diferença entre o lado direito e o lado esquerdo do nariz. A cicatriz está lá mas passa quase despercebida. É difícil imaginar que há um ano a asa direita do nariz lhe foi totalmente reconstruída, que foi preciso levar mais de 100 pontos interiores e exteriores e que o resultado final, logo após a cirurgia, era tão impactante quanto assustador. Há uma razão: é preciso usar um retalho de pele da testa para irrigar aquela zona do nariz. Esse retalho mantém-se três semanas. Visualmente é aparatoso e "as pessoas ficam preocupadas, mas o resultado ao fim de um tempo é muito bom", explica João Goulão, o cirurgião dermatológico do Hospital Garcia de Orta que fez a operação.



Tudo começou por um pequeno e (aparentemente) inofensivo sinal que acabou por fazer ferida. Como não cicatrizava, o delegado sindical ficou apreensivo. Fez uma biopsia e recebeu o diagnóstico de um basalioma - o tumor de pele mais frequente. Apesar da taxa de mortalidade ser muito baixa, este tumor - que é maligno, mas que se for retirado por completo, não precisa de mais tratamentos - pode ser muito destrutivo. "Porque à medida que vai avançando, vai destruindo os tecidos que encontra", explica o cirurgião.



João Silveira não se apercebeu logo da gravidade. "Fui levando aquilo com uma pomada e só quando a ferida começou a aumentar é que fiquei preocupado", diz à SÁBADO. Em 2014, dois anos depois de receber o diagnóstico, fez uma cirurgia a laser e pensou que o problema estava resolvido. Mas a ferida (que na verdade tinha o aspecto de um nódulo, João tinha dois do lado direito do nariz) não fechou, continuou a aumentar. E a sangrar. Acontecia de manhã depois do banho ou a dormir se se mexia muito na cama. João sentia os olhares acentuarem-se no seu percurso habitual de barco do Seixal para o Cais do Sodré e disfarçava pondo um penso no nariz.



No dia 13 de Janeiro de 2017 não estava nervoso. A cirurgia foi feita apenas com anestesia local, em ambulatório, sentiu raspar e cortar mas não teve dor. "Até anedotas contei", recorda. Para reconstruir o nariz, o cirurgião usa cartilagem de trás da orelha. As primeiras horas após a cirurgia são críticas, é preciso perceber se o retalho pega e há ali uma ferida exposta. João recorda-se de ter saído com um penso enorme, "parecia um homem fantasma", descreve, e de ter tido febre e muitas dores. Também chegou a dormir sentado para drenar os hematomas.



Treze meses depois, o resultado é imperceptível, o olfacto mantém-se igual e a única diferença que sente terá sido um efeito colateral (mas positivo) da operação. "Sinto que fiquei com o lado direito do nariz mais desimpedido. Ajuda na minha rinite", diz, bem-disposto.



Reconstrução mamária "Aprende que a tua figura agora é outra"

Maria, 54 anos



Olhou e pensou: "Pareces uma adolescente." Tinha o peito maior anteriormente, mas ficou feliz por ter alguma coisa. Visto de frente considera que está bonito e perfeitamente simétrico, apesar de pequenos detalhes. Mas admite que ainda está a fazer o luto do que perdeu e a construir a nova imagem que tem de si. "Ao fim de 53 anos tive de voltar a olhar e perguntar: 'Quem és tu? Aprende que a tua figura é outra'", diz.



A 19 de Junho de 2017, Maria, que trabalha no sector financeiro, é divorciada e não tem filhos, foi operada a um carcinoma in situ (um estádio inicial e localizado) na mama esquerda. Foi-lhe colocada a hipótese de só retirar o tumor ou de fazer uma mastectomia bilateral preventiva - por causa da idade, por não ter filhos, mas sobretudo pela sua história familiar. Tem várias pessoas na família com a doença; a mãe morrera há 20 anos com cancro da mama.



Nunca hesitou em avançar com a mastectomia, apesar de o peito ser uma parte muito importante do seu corpo. "Gostava muito do que tinha", diz. Mas, ao mesmo tempo, sentia aquele diagnóstico como uma segunda oportunidade. "Tive a possibilidade de decidir o meu futuro: se queria viver com uma espada apontada à cabeça ou se tinha a coragem de decidir por algo que, não sendo o que queria, me daria maior probabilidade de viver um pouco mais tranquila", recorda. Também preferia concentrar-se na parte positiva: se tirasse o peito não teria de fazer tratamentos. Ao menos preservaria o seu cabelo, de que tanto gosta.



Fez um pedido ao cirurgião: queria manter o mesmo tamanho de peito (acabou por não acontecer) e preservar os seus mamilos. Foi possível porque o tumor estava situado longe. E também foi aproveitada a sua própria pele para a reconstrução - o que não acontece na maioria das situações, explica à SÁBADO Ida Negreiros, coordenadora da Unidade da Mama da CUF Lisboa.



O lado direito correu bem mas o esquerdo começou a dar problemas, ao nível da sutura, e foi preciso reoperar. Uma segunda vez, um mês depois da primeira, e depois ainda uma terceira vez. O pós-operatório é muito limitador. Não podia fazer nada que implicasse abrir os braços, nem podia levantar pesos. Dormia sentada, para não se inclinar para nenhum dos lados, e também não podia molhar a zona do peito - era uma amiga que lhe ia dar banho e também tinha quem lhe trouxesse as refeições.



Tem duas grandes cicatrizes verticais, uma em cada mama, e uma terceira nas costas, do lado direito - da terceira intervenção em que retiraram um músculo das costas, o dorsal, para dar suporte ao peito. Todos os dias sente o músculo ali, sobretudo se está cansada ou tensa. Há diferença entre as duas mamas: cada vez que se mexe a direita encolhe, a esquerda sobe. "Se quiser usar um vestido mais justo ou decotado já não posso, porque se for mais justo nota-se a diferença", diz. E lamenta: "Dantes, tinha um peito bonito, e até tinha amigas que se metiam comigo por isso, mas o decote já não é bonito."



Só há um mês recuperou a sensibilidade nos mamilos e o toque agora também é diferente, a mama fica mais dura. "Perde-se sensibilidade, a temperatura é diferente. É um corpo estranho que a pessoa não consegue ignorar. O resultado não é melhor do que se tinha antes", ressalva a cirurgiã Ida Negreiros. Maria ainda vai fazer uns retoques para atenuar a diferença entre os dois lados e espera usar um decote no Verão. Assume que é mais fácil estar sozinha. "Quando olho ainda não estou satisfeita, ainda bem que isto [aponta para o peito] só vejo eu. Há muita coisa ainda a acontecer dentro de mim, não há espaço para mais."



Obesidade "Ser gorda assim é uma limitação, não se vive, vegeta-se"

Teresa Assoreira, 74 anos



Olhavam para ela como se fosse "um lixo". Sentia isso sobretudo no trabalho. Como daquela vez em que teve um projecto na Quinta da Marinha de um jogador de futebol casado com uma mulher inglesa. Quando se encontraram, a mulher olhou-a com desconfiança e depois não quiseram que prosseguisse com a obra. Teresa Assoreira mede 1,64 metros e pesava na altura 140 quilos. "Andava com uma pessoa ao colo", descreve; partira dos 70. Tinha sido pára-quedista, corredora de automóveis, fazia uma mão-cheia de desportos e, naquele momento, faz a 5 de Maio um ano, estava assim: quase a morrer.



Não era só a estética, o já ter vergonha de sair de casa e quando passava por crianças na rua ouvir dizer: "Tens uma barriga tão grande!" Ou a logística: que implicava dormir elevada porque não se conseguia virar na cama, o ter de pedir à porteira para lhe lavar os pés ou apertar o sutiã (tinha mais de 1,20 metros de diâmetro), ou chamar a manicura a casa para lhe cortar as unhas. Era sobretudo a saúde. O coração estava em esforço e a arquitecta começou a ter episódios de insuficiência cardíaca e arritmias; meses antes de ser operada foi internada várias vezes. Tinha de emagrecer rapidamente, "a bomba [o coração] estava a ameaçar parar", diz Carlos Vaz, coordenador da Unidade de Cirurgia Robótica da CUF.



A 5 de Maio de 2017, Teresa fez a chamada cirurgia da obesidade, um bypass gástrico robótico que consiste numa redução de 10% do estômago e de cerca de 20% do intestino, o que permite "diminuir a absorção de calorias e acelerar o metabolismo", explica o profissional. "Quando acordei estava gorda na mesma", recorda Teresa, com algum desembaraço. Mas não se manteve assim muito tempo. No primeiro mês perdeu 10 quilos, por altura do Natal já ia nos 50, agora serão mais de 62. O que terminou logo foi a compulsão: o prato cheio sempre com mais do que um bife, o pão com queijo, as duas ou três fatias diárias de bolo de laranja ou chocolate, os queijos e presuntos com patés. Agora, as refeições não vão além de quatro colheres de sopa e de dois dedos de uma omelete. "Como uma batata frita e não consigo mais", diz, triunfante.



Durante 50 anos foi "extraordinariamente feliz". Depois, teve problemas no casamento que levaram ao divórcio e há 15 anos começou a comer para atenuar a ansiedade e também para se penalizar. Quando deu por ela, já não se reconhecia: custava-lhe respirar, mudou de casa porque vivia num duplex e só já conseguia subir as escadas de gatas. "Ser gorda assim é uma limitação enorme, não se vive, vegeta-se", descreve. Teresa estava numa nova categoria de excesso de peso reconhecida pela Organização Mundial de Saúde como superobesidade, com um índice de massa corporal superior a 50.



Quase um ano depois da cirurgia (e apesar de o coração ter ficado com sequelas) sente-se como se tivesse renascido. Todos os dias sai de manhã para o Guincho e anda quase 3 km, mas aquilo que lhe dá mais prazer é entrar numa loja. "Comprar uma coisa que me caiba" Calçava o 42, já vai no 39 e, pelo Natal, a primeira vez que foi às compras depois da operação, já lhe coube o 40. Tem muitos projectos mas há um especial, já programado para o Verão. "Esqui aquático com os netos em Cabo Verde", diz à SÁBADO.



Artigo originalmente publicado na edição n.º 725, de 22 de Março de 2018.