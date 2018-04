A designer britânica Anna Bullus decidiu transformar chicletes usadas em objectos do dia-a-dia. A cidade de Guimarães já prepara um protótipo.

Pisar pastilhas elásticas é um problema, mas inseri-las nos sapatos pode ser uma solução. As solas com mais de 20% deste resíduo na composição são assinadas por Anna Bullus, uma britânica empenhada em dar uma segunda oportunidade ao lixo de rua mais comum a seguir às beatas de cigarros. "Seria óptimo se houvesse um mercado de sapatos como estes em Portugal", diz a designer de produto à SÁBADO, garantindo que o calçado estará disponível este ano no Reino Unido.



Este é o mais recente upgrade na reciclagem deste desperdício, na história de uma década de pesquisas da inglesa. "Estamos abertos à exportação", prossegue. Chá, café ou laranjada podem beber-se em canecas idealizadas por ela. Mas há mais na sua loja online (gumdropltd.com): galochas, palhetas para guitarra, réguas ou lápis. "Temos muitos projectos em andamento."



As guloseimas tantas vezes cuspidas e coladas em locais impróprios são devidamente recicladas e representam uma enorme poupança. Feitas as contas, todos os anos o Reino Unido gasta cerca de 150 milhões de libras (171 milhões de euros) para removê-las das ruas.



Foi quando a designer estudava experimentação de plásticos, na Universidade de Brighton, que decidiu apanhar resíduos que encontrou pelo caminho e transformá-los. Pesquisou no Google se alguém reciclava pastilhas - e nem um resultado.



A lógica é simples: se há goma, há material moldável. Muitas experiências depois, nas universidades de Brighton e London Metropolitan, chegou a algum lado. Ao lado tecnológico da chiclete, a que ela chama Gum-tec. Ou seja, a pastilha contém substâncias sintéticas (polímeros) que podem ter aplicações semelhantes ao plástico. A matéria-prima é escoada para a empresa de Anna Bullus através de pontos de recolha cor-de-rosa, espalhados no Reino Unido desde 2010.



Papa-Chicletes em Guimarães

A reutilização de pastilhas também já começa em Portugal. Nas ruas de Guimarães, os recipientes para depositar estes resíduos são os Papa-Chicletes. "Em 24 meses, recolhemos 16 quilos, em sete estruturas espalhadas pela cidade", afirmou à SÁBADO Carlos Ribeiro, director executivo do Laboratório da Paisagem.



Os resultados positivos levaram os Papa-Chicletes para outras paragens. Mais de 90 estruturas foram vendidas - incluindo as de recolha de beatas de cigarros - a municípios como Cabeceiras de Basto, Estarreja, Cascais, Santarém, Funchal. Alguns centros comerciais do grupo Immochan também aderiram à iniciativa.



Com tantas pastilhas elásticas por reutilizar, não tardará a ser apresentado o primeiro protótipo (que também incorpora beatas), em Guimarães. Até Maio, o responsável promete novidades: "A ambição é que seja um produto simbólico, que justifique empenho da população na utilização destas estruturas, mas também utilitário."