Lewis Hamilton até pode ser piloto da Mercedes na Fórmula 1 mas a garagem do britânico vai muito além dos modelos da marca de Estugarda. Mas outra coisa não seria de esperar, afinal Hamilton é um apaixonado pela velocidade e estará, alegadamente, na iminência de assinar novo contracto de três anos com a Mercedes no valor de 45 milhões de euros. E isto já para não falar dos vários contractos publicitários que o piloto britânico mantém com marcas como a Puma, Monster, Bose ou mais recentemente Tommy Hilfiger.

Dinheiro não é, portanto, problema para Lewis Hamilton, que tem uma colecção de automóveis capaz de fazer inveja a qualquer um. A escolha mais peculiar é o Ferrari LaFerrari. E não que haja algum problema com este modelo, muito pelo contrário, mas não deixa de ser curioso devido à rivalidade de Mercedes e Ferrari nas pistas!

Mas se o LaFerrari vermelho de Hamilton impressiona, o que dizer do Pagani Zonda 760LH? É um dos 13 exemplares construídos pela pequena fabricante de Horacio Pagani e conta com um bloco V12 de 750 cv e 779 Nm construído pela Mercedes-AMG. Tem tracção manual e passa dos 0 aos 100 km/h em 2,6 segundos, sendo que o valor de mercado ronda os 2 milhões de euros.

Mas para os mais puristas o automóvel mais fantástico da colecção do britânico é o Shelby 427 Cobra de 1966. Conta com guarda-lamas mais largos, uma maior entrada de ar na dianteira e um enorme motor de 7.0 litros da Ford. Estima-se que o valor de mercado ronde os 1,5 milhões de euros.

Outra das "bombas" de Hamilton é um McLaren P1 azul que o britânico comprou em 2015. Combina um motor eléctrico com um motor V8 de 3.8 litros para chegar aos 903 cv de potência e 980 binário máximo.

A estes modelos ainda se juntam um Ford Mustang Shelby GT500 de 1967, um Mercedes-AMG SLS Black Series, um SL65 Black Series e um Mercedes-Maybach S600 com um motor V12 de 6.0 litros com 530 cv. E não pensem que acaba por aqui, é que o britânico já terá assegurado um exemplar do Project One, o F1 das estradas que a Mercedes-AMG está a produzir e que custa cerca de três milhões de euros! Resta saber até onde vai esta colecção milionária de Hamilton…