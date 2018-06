Foi na quarta-feira, dia 6, em Leça da Palmeira que Teresa Taveira percebeu que lhe tinham furtado o carro. Como se tal não fosse um problema suficiente, os assaltantes roubaram também a cadeira de rodas do seu filho - estava dentro da viatura. Porém, a história teve um final semi-feliz: bastou um post no Facebook, 24 horas e 47 mil partilhas para o/os ladrão/ladrões devolverem a cadeira de rodas e os documentos de Teresa Taveira – mas não o carro.

Depois de perceber que tinha ficado sem os seus pertences e o carro (a cadeira de rodas, os relatórios e exames médicos, e ainda as cadeirinhas para automóvel dos outros filhos), Teresa Taveira decidiu optar por uma estratégia pouco usual: fazer um apelo nas redes sociais aos assaltantes. "Aos assaltantes, devolvam por favor a cadeira de rodas e os documentos!! Contactem por favor a PSP Matosinhos que tem o meu contacto. Amigos, partilhem, pode ser que chegue a algum assaltante ou a quem encontrar a cadeira ou os documentos numa berma... Obrigada". Na mesma publicação, contou ainda que já em Agosto lhe tinham roubado os pneus do carro. Desta vez foi "o carro inteiro".





A preocupação imediata de Teresa Taveira foi a cadeira de rodas do filho. O seu filho tem Insensibilidade Congénita à Dor com Anidrose (CIPA), uma condição rara recessiva que pode provocar a ausência de sensibilidade à dor física, atraso mental de gravidade variada, incidência de infecções e problemas nas articulações. Devido à sua condição, ele precisa de utilizar diariamente a cadeira para se deslocar.

Longe estaria de imaginar que o seu pedido traria resultados. A(s) pessoa(s) que fizeram o serviço deixaram-lhe os documentos e a cadeira de rodas em frente à porta da sua casa. Ao Observador contou que "pensei que se calhar iam atirar as coisas para um terreno baldio ou para a borda da estrada e que alguém me viesse entregar, não estava à espera de que o ladrão me viesse deixar as coisas à porta de casa". Para Teresa, o perpetrante mostrou ser "um ladrão com bom coração".







"Agradeço a todas as pessoas conhecidas e desconhecidas que partilharam a minha história, vale mesmo a pena! Obrigada Sr. Ladrão, afinal, foi sensível ao meu apelo, contra todas as probabilidades, parece uma história para um filme. Somos pessoas cheias de sorte, não me canso de dizer", escreveu na sua página de Facebook.

A história terminou assim, com a devolução dos pertencentes e cadeira de rodas de Teresa Taveira. Só faltou mesmo devolverem-lhe o carro.