Após algumas semanas de confinamento, Maria José Pereira, de 53 anos, começou a olhar mais para si e a confrontar-se com imperfeições do rosto que gostaria de melhorar. Decidiu fazer um lifting, apesar de toda a gente a tentar convencer de que não precisava. "Até o dr. Ângelo [Rebelo] me disse que um ‘toquezinho’ era o suficiente", revela. Recorreu à clínica Milénio – onde há uns anos tinha feito um aumento mamário – para corrigir o contorno do rosto, sobretudo a parte do queixo. "No geral, ficou tudo mais arranjado", resume.





O confinamento e o teletrabalho, com reuniões por Zoom e vídeochamadas, levaram as pessoas a olhar para si e a verem rugas, expressão envelhecida, lábios finos, duplo queixo ou nariz torto. A maioria aproveitou o facto de estar em casa e de não haver vida social para fazer os melhoramentos, no rosto e no corpo, que há muito desejavam. A procura pela cirurgia plástica aumenta em todo o mundo e Portugal não é excepção. O obrigatório uso de máscara tornou-se também muito conveniente, ajudando a esconder os edemas e hematomas do pós-operatório. Desde o início da pandemia, as clínicas que fazem este tipo de procedimentos permaneceram abertas, apesar das medidas restritas – maior intervalo entre pacientes e menos pessoas na clínica ao mesmo tempo.