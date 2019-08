Antes de começar, enrola um cigarro – nessa tarde, quase esgota o stock de sete por dia a que se impôs –, e traz também um copo de medronho da cozinha. Escolhe o escritório da sua casa para a entrevista. É aqui que estuda os textos, como o da tragédia do século XVII que vai começar a ensaiar em setembro. "Chama-se Reinar Depois de Morrer e é sobre a história do Pedro e da Inês de Castro. Eu vou fazer de rei. Estreamos no Teatro de Almada em novembro", diz à SÁBADO.





A divisão, que tem também um piano (onde ele toca, mas pouco), torna-se pequena. É que, além dos quatro jornalistas (uma jornalista, dois câmaras e uma fotógrafa) e do próprio João Lagarto, ainda anda por ali a cirandar a Lua, a pastor alemão da família. "Então, linda? Tanta gente que aqui está, não é?", diz para a cadela, enquanto lhe faz festas na cabeça. "Ela passa o dia à espera que a minha mulher chegue. Eu tenho a minha função, que é levá-la a passear a meio da manhã, mas a minha mulher é o alfa", conta.

João Lagarto, 64 anos, não gosta de dar entrevistas (na Internet é difícil encontrar mais do que uma) e também não disfarça que a conversa o aborrece. Mas, ainda que a custo, a da SÁBADO acaba por durar duas horas e meia. Antes de começar, faz um pedido? "Posso tratar-te por tu? Já estou num estado em que trato toda a gente por tu. Menos as velhas!"