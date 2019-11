DPOC é a 3.ª causa de morte no mundo. Sabe o que é?

Para assinalar o Dia Mundial da Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica (DPOC) esta quarta-feira, 20, o Centro Comercial Amoreiras, em Lisboa, acolhe uma exposição de sensibilização e uma ação de rastreio. O objetivo da iniciativa, que decorre entre as 13h e as 18h no Piso 1, junto à Praça Central, é alertar para o impacto desta doença respiratória - considerada a terceira causa de morte no mundo - na vida de quem dela padece e reforçar a importância da prevenção e de um diagnóstico precoce.





.

Mas o que é a DPOC e porque é que é importante alertar a sociedade para a importância do seu rápido diagnóstico? O presidente da Sociedade Portuguesa de Pneumologia, António Morais, ajuda a explicar: "É comum os doentes desvalorizarem os sintomas - dispneia (falta de ar), tosse, pieira e expetoração - considerando-os consequência normal do avanço da idade ou do tabagismo".José Alves, presidente da Fundação Portuguesa do Pulmão, reforça: "A DPOC é uma patologia respiratória crónica que afeta cerca de 800 mil portugueses, mas uma grande parte deles não sabe que tem a doença, uma vez que há um grande número de casos por diagnosticar. Assim, todos os fumadores devem fazer uma espirometria o mais cedo possível, não devendo esperar pelos 40 anos. Fazer uma espirometria ajuda a detetar precocemente esta e outras doenças respiratórias".De acordo com um estudo (Lozano R, et al., 2012) que analisou 235 causas de morte em 20 grupos etários em todo o mundo entre 1990 e 2010, a DPOC é a terceira causa de morte no mundo."A DPOC é uma doença progressiva, que diminui o fluxo de oxigénio aos pulmões, sendo muito comum nos fumadores e ex-fumadores. Tem um grande impacto no dia a dia dos doentes, seja do ponto de vista pessoal, social e profissional", sublinha a vice-presidente da Respira – Associação Portuguesa de Pessoas com DPOC, Isabel Saraiva.Entre as 13h e 18h desta quarta-feira, qualquer pessoa poderá fazer uma espirometria no Piso 1 do Centro Comercial Amoreiras, sem custos, e avaliar o estado de saúde dos seus pulmões - além de ficar a saber mais sobre esta doença que sendo crónica e progressiva tem, contudo, tratamento. Motivo pelo qual o diagnóstico precoce é essencial.Em Portugal, a doença foi responsável por 2791 óbitos em 2016, segundo o relatório de 2018 do Observatório Nacional das Doenças Respiratórias. "Apesar de as estatísticas indicarem que cerca de 800 mil portugueses com mais de 40 anos tenham esta doença, em 2016 apenas 131.632 pessoas estavam referenciadas nos Centros de Saúde como tendo DPOC e, dessas, apenas 32,3% tinham o diagnóstico confirmado por espirometria, de acordo com o ONDR", lê-se no comunicado da iniciativa "Viver com DPOC"

A "Viver com DPOC" é promovida pela Sociedade Portuguesa de Pneumologia, Fundação Portuguesa do Pulmão e Respira – Associação Portuguesa de Pessoas com DPOC e outras Doenças Respiratórias Crónicas.