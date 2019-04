Pedro Alonso, mais conhecido na famosa série da Netflix como Berlín, aproveitou as comemorações dos 45 anos do 25 de abril para homenagear a revolução portuguesa.

De cravo na mão, Berlín, a personagem do ator espanhol Pedro Alonso na série "La Casa de Papel", comemorou o 25 de abril, acompanhado de uma interpretação própria da música "Grândola, Vila Morena", de Zeca Afonso - uma das senhas de sinalização da Revolução dos Cravos.



No vídeo, o espanhol aparece vestido com o fato vermelho que usa na série e canta um pequeno excerto do tema, com a calma que carateriza a sua personagem. Termina afirmando "pela liberdade, sempre!".



O vídeo da Netflix foi publicado na conta de Instagram do ator.