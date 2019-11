eCooltra mais barato para quem tiver Lisboa Viva

A eCooltra, que chegou a Lisboa em 2017 para ser a primeira empresa de scooter sharing da capital (entretanto ganhou a companhia da Acciona e da Wyze), associou-se ao cartão Lisboa Viva numa campanha de descontos no aluguer destas motas elétricas.





Significa que até 31 de janeiro de 2020 os utilizadores deste cartão terão direito a um desconto de 15% nas eCooltra, pagando €0,22 por minuto em vez da tarifa normal de €0,26."Os utilizadores do Lisboa Viva terão de preencher um formulário online onde colocam o número do Lisboa Viva e tiram uma foto ao próprio cartão, para efeito de identificação", explicou à SÁBADO o porta-voz da empresa em Portugal. "A partir do momento em que a eCooltra confirma todos estes passos, é aplicado o desconto diretamente na aplicação", continuou."A única condição é que a pessoa tenha um cartão Lisboa Viva, não sendo necessário qualquer passe carregado no cartão nem qualquer tipo de modalidade específica como o zapping." De resto, "todas as informações estão disponíveis neste link ."A empresa de scooter sharing "garante" que esta promoção estará disponível para todos os detentores do cartão Lisboa Viva e que permitirá acumular com outros descontos e promoções.