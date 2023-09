Ensino Superior. Como arranjar alojamento mais barato

A felicidade por ter entrado no curso superior mistura-se por vezes com a angústia da procurar quarto. A oferta não é suficiente para dar resposta às necessidades e os preços disparam, apesar de o Governo estar a reforçar o apoio no alojamento e nas bolsas. O Plano Nacional para o Alojamento no Ensino Superior, ao abrigo do Plano de Recuperação e Resiliência, prevê que até 2026, o número de residências para estudantes, em todo o País, aumente de 157 para 243 e de 15.073 para 26.772 camas, num investimento total previsto de €447 milhões. Até lá, arranjar quarto com condições e preço acessível continua a ser uma tarefa difícil. Mas há quem consiga. Conheça os truques destes estudantes.