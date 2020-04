Enfermeiras proibidas de ver os filhos pelos ex-maridos

Ana, 41 anos, não vê os filhos desde o dia 13 de março. Mas não por opção própria. Na verdade, é o pai das crianças, seu ex-marido, que está a impedi-la. Razão: ela é enfermeira e, mesmo não trabalhando diretamente com doentes Covid-19, considera-a um risco. Contudo, a profissional de saúde não vê as coisas da mesma forma.





Divorciada há oito anos, a enfermeira tem a guarda total dos seus filhos, de 12 e 13 anos, e nunca sequer houve litígio, nem advogados para regular o poder parental. Mas, quando a pandemia chegou em força a Portugal, e como o ex-marido ficou em teletrabalho, pediu ao pai que ficasse com os filhos. Só que a solução que era para ser transitória, tornou-se permanente."Eu queria continuar a vê-los. Nunca pensei que ele me fosse impedir", acrescenta, porque ainda acredita que as coisas podem ser resolvidas a bem. Também não quer melindrar mais o seu ex-companheiro, até porque, precisa que os seus filhos fiquem com ele enquanto ela estiver a trabalhar – e já recebeu o aviso de que, se os levar, já não voltam, porque poderão estar "contaminados".Há cerca de duas semanas ainda tentou negociar, e fez uma cedência: "Disse-lhe que os poderia ver apenas uma vez por semana, com um respirador P2 e que arranjaria máscaras para os miúdos. Mesmo assim, não quis", conta àuma enfermeira, que solicitou o anonimatoDesesperada, a profissional de saúde, que trabalha em contexto hospitalar, já pondera pôr baixa de assistência à família para poder estar com os filhos. "Isto não vai durar só um mês. Não posso estar seis meses sem os ver", diz. Na passada segunda-feira, já quase à meia-noite, recebeu, à socapa, um telefonema dos filhos a dizerem que tinham muitas saudades. O pai já dormia.Maria, 47 anos, também enfermeira, está a passar por uma situação semelhante. Divorciada há sete anos, tem guarda partilhada, mas, neste momento, também está impedida de ver os seus filhos, uma rapariga de 18 anos e um rapaz com 14. Trabalha com doentes crónicos, não está com casos Covid-19 (pelo menos, diagnosticados), e até já foi testada (porque teve contacto com uma pessoa positiva) – não está infetada.Mesmo assim, o ex-marido, com quem a regulação do poder parental nunca foi serena, não cede. Já tiveram várias discussões e Maria fez, inclusive, queixa na polícia. Não adiantou. "Quando soube que o resultado do teste era negativo, tentei ir buscá-los. Ele não deixou que viessem. Chamei a polícia. Disseram-lhe que os meus filhos eram livres de sair, mas o pai fez uma chantagem emocional tão grande com eles, que não vieram", conta.A enfermeira tenciona esperar apenas mais uma semana, os tais 15 dias preconizados de quarentena (mesmo estando negativa), mas, se o seu ex-marido mantiver o braço-de-ferro, entra com uma ação em tribunal por quebra da custódia partilhada, avança àNenhuma das enfermeiras considera ser um risco acrescido para os seus filhos. Pelo menos, não maior do que qualquer outra pessoa que saia, ocasionalmente, para ir ao supermercado, argumentam. "Eu tenho mais medo de ir ao supermercado, do que de estar no hospital onde temos todas as precauções e proteção", diz Maria. "O número de pessoas infetadas que não são profissionais de saúde é muito maior. O pai deles não representa menos risco do que eu", considera.Ana corrobora: "Acredito que a intenção dele é protetora, mas até que ponto faz sentido esta atitude extrema?", interroga. Mesmo assim, as duas tomam todas as precauções necessárias e preconizadas pela Direção-Geral de Saúde. Na casa de Ana, por exemplo, há um circuito de limpos e de sujos. "Descalço-me à porta de casa, antes de entrar, e à entrada tenho um cesto forrado com plástico onde ponho tudo o que possa estar infetado, como as chaves, o telemóvel e os óculos de sol", diz.Também entra em casa de máscara e só a retira depois de lavar as mãos na casa de banho da suite, que é usada só por ela. Despe-se e vai diretamente para o banho. A roupa é lavada logo de seguida. Maria tem uma rotina semelhante - além de que, no trabalho, ambas andam sempre de máscara, mantêm o distanciamento social dos colegas e desinfetam várias vezes as mãos.Legalmente, e de acordo com a Constituição Portuguesa, estes pais não podem proibir as mães de verem os filhos, diz à SÁBADO a advogada de Direito da Família, Fidélia Proença de Carvalho. O número 6 do artigo nº36 diz que "os filhos não podem ser separados dos pais, salvo quando estes não cumpram os seus deveres fundamentais para com eles e sempre mediante decisão judicial", pode ler-se na legislação.Até neste período de férias da Páscoa, este direito foi assegurado – ou seja, nestas circunstâncias de guarda partilhada, o dever de recolhimento não se aplica. "A meu ver bastante mal", considera a especialista que acha que, numa situação como a de Emergência Nacional, os filhos deveriam ficar com o progenitor com quem já estavam.Contudo, há algumas nuances que devem ser tidas em conta, alerta. "É justificado o incumprimento se a mãe estiver numa situação de risco e puder representar um risco para o seu filho. O primeiro dever é para com a vida e a integridade e saúde dos filhos", diz. Na perspetiva da especialista, deve discutir-se caso a caso, mas é verdade "que estas mães estão expostas à doença de uma forma superior à de um cidadão normal", considera.Ainda assim, "qualquer uma delas pode reclamar de imediato o incumprimento", ressalva. Segundo o artigo 41 do Regime Geral do Processo Tutelar Cível, lei nº141/2015 de 8 de setembro, se um dos pais não cumprir com o que tiver sido acordado, pode ser requerido às autoridades competentes o "cumprimento coercivo".Também é preciso avaliar toda a família recomposta dos pais. "Saber o que fazem as conjugues, os filhos delas, os contatos que mantêm. As pessoas não vivem numa bolha", diz Fidélia Proença de Carvalho. Agora, alerta, há uma coisa que não pode, de todo, ser proibida: é o contacto (ainda que através das tecnologias) destas mães com os filhos. "Isso é que não se pode mesmo fazer."Nenhuma das enfermeiras está disposta a deixar de ver os filhos. "Não deixamos de ser pessoas porque tratamos das pessoas. Porque é que eu tenho de deixar de ser mãe?", interroga Maria.