(Gina Moreira tem 45 anos e é enfermeira Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos. Está isolada num quarto em casa (foto em cima à direita) depois de ter sido contagiada pelo novo coronavírus. Ao telefone, contou à SÁBADO o que passou, como é o dia a dia numa ala reservada a doentes Covid-19, como estão os seus colegas e o que mais lhe custa aceitar.)





Acho que nós é que nos sentimos mais culpados por ficarmos doentes. Onde é que fui apanhar isto? Onde é que vacilei? Onde é que baixei a guarda? As pessoas dizem que somos heróis… Claro que não somos heróis, mas era assim que nos queríamos sentir, uns heróis, umas espécies de deuses, de imortais, em que nada nos atinge, gostávamos de pensar que somos imunes a tudo. Não é suposto ficarmos doentes – as outras pessoas, sim. Nós temos de estar bem para cuidar deles. Quando começámos a tombar, quando fomos os primeiros a tombar, foi triste, ficámos desolados. Porque nós estamos lá para cuidar dos outros, não é para ficar doentes.Nós somos pagos para isso, também não vou estar aqui a dizer que somos os bonzinhos da fita, mas preocupamo-nos tanto com os outros, estamos lá para os outros, que nos esquecemos um bocado de nós. São muitas horas de trabalho, é muito cansaço, alimentamo-nos mal, as poucas horas que temos para dormir não o fazemos em condições - comentamos entre nós, "já estou a ter pesadelos com isto". É sempre aquela preocupação de que tudo fique bem para cuidarmos dos doentes o melhor possível, que esteja tudo desinfetado, que os quartos estejam limpos, arrumados, tudo.Eu trabalhava na Ala N. É uma ala que foi criada desde o início só para receber doentes que eram Covid positivo. Fui para lá no dia 8 de março, mas a ala tinha sido criada no dia 6. Eu estava no serviço de medicina, mas quando abriram a Ala N, inicialmente criaram uma equipa restrita e muito específica, não sei precisar quantos enfermeiros, mas eram poucos. Quando começaram a ver que isto ter umas proporções enormes, andaram a perguntar pelos serviços se havia alguém que não se importava de ir para lá fazer turnos. Eu fui logo uma das que se ofereceram, sem qualquer problema. Voluntariei-me.Porquê? Tem a ver comigo, com o meu espírito, com a minha forma de estar. Gosto de estar mesmo na linha da frente. Quis logo estar lá, quis saber. É por aí. É querer estar na situação, não gosto de estar de fora, gosto de estar dentro, de poder dar o contributo. Estando lá dentro sabemos melhor o que se passa e também podemos agir de outra forma, protegermo-nos mais – de fora especulamos demais e fazemos perguntas desnecessárias. Tendo conta da realidade, temos outra postura.Quando cheguei no dia 8 já havia doentes, mas poucos. Encontrei uma equipa excecional, os colegas calmos, não havia stress, as coisas funcionavam de uma forma muito metódica e segura. Todo o protocolo estava instituído, sentia-me segura, de certeza que o vírus não ia entrar lá. Nunca tive problemas com material, sempre tivemos tudo, às vezes uns colegas queixavam-se, mas de forma geral acho que nunca faltou. As pessoas também foram muito solidárias, começaram logo a entregar máscaras, aquelas viseiras de proteção.Comecei a trabalhar muito mais horas. Normalmente fazemos turnos de 6 horas e de 12 horas – 35 horas semanais. Começámos a fazer quase o dobro. Foi isso que nos desgastou e fragilizou. Chegámos a fazer turnos de 12 horas seguidos porque havia falta de pessoal.Tivemos de tudo. Inicialmente eram jovens de 30, 40, 50 anos. O estado de espírito era um bocadinho mau, a partir do momento em que sabiam que tinham de ficar internados sentiam que o mundo deles desabava, ficavam sem chão, era o pânico, "se fico internado é porque estou muito mal e isto vai ter um desfecho péssimo". Claro que tentávamos sempre dar algum conforto, algum ânimo, tentar explicar que muitas vezes ficavam internados só por precaução, que não era assim tão grade, que logo logo iam ficar bons. A verdade é que praticamente todos saíram bem.Inicialmente comecei a ter algum cansaço, um cansaço excessivo, e um mau estar geral que fui desvalorizando, associei que eram muitas horas de trabalho. Trabalhar 12 horas para vir a casa descansar e ir fazer 12 horas a seguir novamente, às vezes o descanso não é o suficiente. Mas mais tarde desenvolvi um quadro de congestionamento nasal, também tive diarreia, depois iniciei umas dores musculares horríveis, dores de cabeça horríveis que passaram para o pescoço e depois para as costas, não me conseguia manter de pé, aí temos noção de que é um vírus muito forte, cinco vezes pior do que uma gripe normal, foi o que suscitou a dúvida, fui fazer o teste e estava positivo.Fiz o teste no dia 5 de abril. Eu nem queria fazer. Até cheguei a associar os sintomas a rinite alérgica, que tenho já de base. Mas depois comecei a ouvir que alguns colegas estavam positivos e isso é que me suscitou alguma dúvida. Liguei para lá e falei com a infeciologista que estava de serviço. Eu falei na rinite alérgica, ela respondeu que não podíamos vacilar, que era melhor fazer o teste. Tive o resultado 12 horas depois, por aí. Foi um colega de serviço que me ligou, porque eles estão sempre atentos quando é que saíam os resultados. Um dos colegas ligou-me. "Olha, não vais panicar, tem calma, mas estás positiva." Foi exatamente isto que ele me disse.Não entrei em pânico por ser positiva, ou por ser a Covid em si. Mas fique logo um bocado desesperada, e agora quem é que vai assegurar os meus turnos? Agora não vou trabalhar? Como é que vai ser? O pessoal vai ficar sobrecarregado? Vão fazer ainda mais horas do que já estávamos a fazer? Isso é que me deixou um bocadinho desconsolada. Foi o meu primeiro pensamento.Depois pensei na minha família. No meu marido e na minha filha, com que convivo todos os dias. Se estou positiva eles também estão com certeza, porque já tinha os sintomas há alguns dias. Mas não estão positivos, pelo menos até à data. O meu marido fez o teste por precaução, porque também é enfermeiro, mas deu negativo.Nunca tive medo. A minha filha tem 18 anos, não tem nenhum problema de base, nenhuma doença crónica. Somos os três saudáveis e isso nunca me fez preocupar. Quando soube só lhe disse "Olha, Sara, a mãe está positiva." O primeiro impacto, a olhar uns para os outros, foi um bocadinho de pânico, mas brincámos um pouco com a situação. "Como é que vou aguentar agora os 15 dias em casa…", disse-me ela.Até ter ouvido que estava positiva, desvalorizei muito, pensava que não era assim tão mau como as pessoas pintam, também pela experiência que tinha, de ver doentes que estavam mal e que recuperaram. Mas fiquei um pouco receosa, será que vou ficar pior, que vou desenvolver sintomas piores, será que vai desenvolver alguma questão respiratória dramática? Tenho um oxímetro cá em casa, para ver o nível de oxigénio, e dei comigo a andar sempre com ele a ver as minhas oscilações. Os valores normais é acima dos 95% - o ideal é 98%, 99%, 100 %. Sempre tive entre os 97% e 98%, foi ótimo. Um dos primeiros sinais, além da dificuldade respiratória, é logo ver a percentagem. Começava a ficar preocupada se ficasse abaixo dos 95%.Os meus pais é que entraram em pânico. Os meus irmãos – principalmente uma irmã, fez logo uma choradeira desgraçada. A minha mãe… Tive de estar imenso tempo ao telefone, a tentar descansá-la, para ela me ouvir, para saber que eu estava bem. É o pânico em geral, as pessoas quando ouvem isto pensam logo que é para morrer. O mais complicado é fazer com os outros tenham calma. É inevitável, somos bombardeados com estas notícias diariamente, principalmente com o que aconteceu em Itália. Como é que vou descansar a minha mãe e convencê-la de que não vou morrer? Isto é que foi mais complicado de gerir. Todos os dias tenho que falar com ela e tenho de garantir que estou bem.Basicamente estou fechada num quarto. Durmo sozinha, tenha casa de banho só para mim. Vamos habitando alguns espaços comuns, às vezes estou na cozinha ao mesmo tempo que eles. E na sala também. Mas opto por usar sempre máscara quando estou com eles. Só tenho tomado o paracetamol e o ibuprofeno por causa das dores. Febre nunca tive. A doença é ir tratando o que vai aparecendo. Pode nem ter sido no hospital que fiquei contagiada. Continuamos a ter um contacto social em áreas comuns com toda a gente, a ir às compras, a levantar dinheiro, a chamar o elevador, até pode ter sido o meu marido com as compras.Estamos sempre em contacto, temos um grupo no WhatsApp, estou sempre a par de tudo o que acontece no hospital. Os meus colegas – e sempre os admirei muito nisso - são pessoas muito otimistas, sempre com um ânimo muito para cima, bom astral, sem stress, não complicam, e quando um de nós fica doente a restante equipa apoia muito e diz "não se preocupem, nós asseguramos, nós fazemos, fiquem é bons depressa para vir ajudar".Estou a pensar voltar ao serviço claro, se ainda me quiserem.No meio deste pandemónio brincamos muito. Mais do que uma pandemia, é um pandemónio. Brincamos muito, temos de ter algum discernimento, sangue-frio, tentamos manter a calma. Evitamos ouvir notícias, não estamos muito a par, pelo menos não falamos sobre isso, concentramo-nos muito na nossa realidade, no nosso serviço.O que nos preocupa nestes doentes é a vigilância constante, porque o quadro pode agravar-se de um momento para o outro. Tivemos um senhor que estava infetado, mas o quadro dele não era assim tão grave e em poucas horas agravou-se de tal forma que teve de ir para os cuidados intensivos. Era um senhor diabético, hipertenso, ligeiramente obeso, são fatores que contribuem para que o quadro se agrave, o que não acontece numa pessoa saudável. A nossa preocupação era estar sempre a avaliar os sinais vitais, sempre a avaliar tensões, temperatura, níveis de oxigénio. Também virávamos os doentes que precisem, damos banho de manhã, temos os cuidados dos doentes normais – só a vigilância é que era redobrada.Todos os quartos tinham televisão e podiam ter livros e ler – claro que depois, no fim, se tivessem alta, os livros tinham que ir para o lixo, porque os livros não são desinfetáveis. Tudo o que é papel, a partir do momento em que entrava no serviço já não voltava a sair. Eu não ia gostar nada isso. Jamais!Temos velhinhos que estão a sofrer muito, que têm tantos problemas associados, que estão numa cama de hospital onde se está a prolongar o sofrimento. A morte acaba por ser uma bênção. É a minha opinião, e a de muitos colegas. Às vezes, o que custa mais não é a morte em si, mas o facto de não se poderem despedir dos familiares devidamente. É uma pessoa que durante a vida inteira deu o seu contributo à sociedade, foi pai, foi marido, é avô e depois morrer assim, sozinho, num hospital, com pessoas desconhecidas, não poder sequer despedir-se da família, isto é pior, é mais chocante.E sempre o médico que estiver de serviço que faz os telefonemas para os familiares. Normalmente somos nós que damos com a pessoa morta, que informamos o médico, que tratamos do corpo. Depois muitas vezes nós é que temos de entregar aos familiares os pertences, e aí temos de ter um contato direto, olhá-los nos olhos e perceber a dor neles, isto é muito difícil, porque nos colocamos no lugar deles, e se fosse comigo?, é inevitável sentir aquele vontade de chorar com eles.Agora os doentes têm tablets para fazerem a ligação com as famílias, não sei se foi o hospital que disponibilizou, se foi alguém ou alguma empresa que doou. Inicialmente chegávamos a fazer com telemóveis. Tivemos um familiar que nos fez chegar um telemóvel, que pusemos no quarto e fizemos a videochamada com a família toda. Eram os filhos, que estavam destroçados. O pai estava num estado muito grave, mas falava, estava consciente. Foi o senhor que veio a falecer.Essa videochamada foi o último contacto que teve com os filhos, e foi um desses filhos que depois tive a oportunidade de devolver o espólio do pai e foi avassalador a forma como o filho… Como ele estava. Os olhos dele. É uma dor muito grande.