As figuras públicas que voltaram a vestir a bata para lutar contra a pandemia

Numa altura em que o mundo luta contra a pandemia do novo coronavírus, figuras públicas decidiram voltar às carreiras na medicina para ajudar a conter o surto que já matou mais de 73 mil pessoas em todo o mundo.Foi o caso do primeiro-ministro irlandês, médico de formação, que decidiu oferecer-se para voltar a trabalhar como profissional de saúde. Leo Varadkar, filho de um médico e de uma enfermeira, vai, uma vez por semana, fazer avaliações de doentes pelo telefone – o passo inicial para alguém que esteve exposto ao vírus."Muitos dos seus familiares e amigos estão a trabalhar nos serviços de saúde", explicou um porta-voz. "Ele quis ajudar ainda que de forma pequena". Varadkar, de 41 anos, trabalhou sete anos como médico antes de deixar a medicina pela política.A crise provocada pelo novo coronavírus está a levar os serviços da saúde de todo o mundo a tentar recrutar profissionais – desde estudantes de medicina a reformados – que possam ajudar a combater as lacunas que os hospitais e centros de saúde enfrentam.Estes apelos não foram indiferentes ao realizador francês Thomas Lilti. A filmar a série Hippocrate num hospital francês quando chegou a pandemia, Lilti, de 43 anos, suspendeu as filmagens e começou, poucos dias depois, a trabalhar como médico nesse mesmo hospital. Tinha deixado a medicina em 2014."Voluntariei-me para tentar ajudar de uma pequena maneira, para que os médicos mais competentes, que realmente sabem o que estão a fazer, possam descansar nem que seja por poucas horas", disse o realizador ao Journal du Dimanche.Também Stéphanie dos Santos, uma basquetebolista de 28 anos, e Julien Mathieu, campeã de ju-jitsu, estão a trabalhar como enfermeiras em França. Thomas Carabas, jogador de rugby de 31 anos, voltou ao seu trabalho anterior no hospital Bayonne.Já a eurodeputada húngara Katalin Cseh, de 31 anos, decidiu voltar a Budapeste e vai começar esta terça-feira o voluntariado médico. Voluntariou-se "para dar um bom exemplo", disse, segundo o Guardian.Em França, o político Thomas Mesnier, do partido La République En Marche, também voltou a vestir a bata que deixou em 2017. "Precisamos de todos os cuidadores disponíveis na frente", disse, citado pelo Le Parisien. A Mesnier juntaram-se também os políticos Caroline Fiat, de 43 anos, Bernard Jomier, de 56, e Véronique Guillotin, de 57 anos. Os três voltaram a exercer como médicos.Na Irlanda do Norte, a política Kathryn Owen vai voltar a trabalhar como enfermeira esta semana. A Owen junta-se John Kyle, de 68 anos, político e médico reformado. "O medo e a impotência dão força um ao outro, e pensei que juntar-me ao exército dos profissionais de saúde a combater o vírus poderia ajudar-me a lidar com esses sentimentos", disse, de acordo com o Guardian. "Os meus instintos médicos de querer ajudar os doentes e os que estão a sofrer também voltarem, por isso voluntariar-me pareceu-me a resposta natural".