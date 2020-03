Esta terça-feira o Hospital Curry Cabral, em Lisboa, abriu portas para "deixar entrar o sol, a luz do dia", depois de um doente recuperado estar "de volta a casa".

"Um guerreiro venceu a batalha do ventilador e o duelo com a pandemia" do novo coronavírus. A notícia foi revelada por Nuno Moreira da Fonseca, enfermeiro naquela unidade hospitalar na área de infecciologia, na rede social Instagram.





"Um doente igual a tantos outros com quem lutamos lado a lado, todas estas batalhas ganhas serão o culminar duma grande vitória. Hoje foi um dia bom", descreve o enfermeiro.



"Todas estas batalhas ganhas serão o culminar duma grande vitória. Hoje foi um dia bom", revela Nuno Moreira da Fonseca desvendando que o paciente saiu do hospital "em passo acelerado, rosto aberto e sorriso largo empurrado pelo desejo do reencontro".

O enfermeiro aproveitou o momento de partilha para agradecer ao doente por lhe "fazer continuar a acreditar" e por o "motivar e dar alento na entrega e na dedicação, nestes tão sofridos dias".

Na descrição da imagem lê-se ainda que aos enfermeiros faltam, durante este tempo de pandemia, "demasiadas vezes os abraços, os olhares os sorrisos e a ternura" daqueles que amam e que "em casa esperam ansiosos". "Estamos aqui para vos abrir as portas sempre, no intuito de tudo fazer para vos devolver às vossas vidas", afirma Nuno Moreira da Fonseca.



De recordar que Nuno Moreira da Fonseca ficou conhecido depois de ter publicado uma fotografia com uma outra colega, onde os dois se confortam.