Coronavírus: o melhor é dispensar a empregada doméstica

Com as famílias fechadas em casa em quarentena, a acumular o teletrabalho com o cuidado das crianças, há quem não dispense a ajuda de uma empregada doméstica ou quem a tenha dispensado e esteja agora a ponderar se deve ou não retomar o serviço. Mas será que isso põe em causa todo o isolamento social feito para evitar a covid-19? Os especialistas ouvidos pela SÁBADO estão divididos, mas dão alguns conselhos a quem não quer ou não pode prescindir deste serviço.

Ricardo Mexia, presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública, é taxativo: "É importante suspender esse serviço, exceção feita a quem precise mesmo dele". O epidemiologista diz que ter uma empregada em casa cai na categoria de "contactos não essenciais" que devem ser evitados.



O risco de ter em casa alguém que vem de fora, muitas vezes em transportes públicos, é grande e será ainda maior "se a pessoa prestar esse serviço noutras casas", avisa Ricardo Mexia, que admite que "cada caso tem de ser avaliado" em função da necessidade de que se revista o serviço prestado.



"Se for essencial, tem de se ter um reforço das medidas de proteção", diz à SÁBADO o especialista, que põe no topo da lista dos cuidados a ter "a monitorização dos sintomas" da empregada doméstica, o que significa garantir que a trabalhadora não irá prestar o serviço caso tenha febre ou tosse.



A higiene das mãos e manter a distância são outros cuidados aconselhados por Ricardo Mexia, que diz ter dúvidas sobre se uma empregada doméstica deve ou não usar máscara para trabalhar.

"É uma decisão complexa", nota o médico, recordando que "não existe disponibilidade deste tipo de materiais de proteção para possam ser de uso disseminado". Ou seja, havendo poucas máscaras, a prioridade deve ser atribui-las a doentes infetados ou profissionais de saúde em contacto com doentes.

"Já há dificuldades para ter estes equipamentos para os profissionais de saúde, quanto mais para um uso generalizado", comenta Ricardo Mexia.

Jaime Nina, infeciologista, diz que saber se se deve ou não manter uma empregada doméstica a trabalhar em casa durante a pandemia do novo coronavírus "é uma pergunta complicada". E porquê? Porque ainda não há certezas absolutas sobre se quem não tem sintomas pode ou não contagiar outras pessoas ao ser portador da doença.

"Não há certeza absoluta sobre se há pessoas que têm doença sem sintomas porque só se faz o teste quando as pessoas já têm sintomas, mesmo que ligeiros", nota à SÁBADO o especialista do Hospital Egas Moniz, que diz que a resposta essa questão só poderia ser dada com a realização massiva de testes e com a utilização de testes de anti-corpos, que ainda não estão disponíveis mas que permitiriam precisamente saber se há quem tenha estado em contacto com o vírus e tenha ganhado imunidade mesmo sem ter tido sintomas.

Não havendo essa possibilidade, Jaime Nina diz que para já a evidência aponta para que só contamine outros quem apresenta algum tipo de sintomas mesmo que muito ligeiros. Tão ligeiros como "uma febre de 37,1", que em muitas pessoas não será detetada a menos que se use um termómetro.

Sendo assim, se a pessoa que presta o serviço doméstico não apresentar febre nem tosse, "mesmo que muito ligeira", à partida Jaime Nina considera que "há um risco mínimo" em ter essa pessoa a trabalhar em casa.Ainda assim e por se tratar "de um ambiente confinado", o infeciologista recomenda a utilização de uma máscara, "sobretudo se houver doentes em casa" que estejam mais vulneráveis à covid-19.



Sindicato diz não ter informação sobre o setor

Vivalda Silva, coordenadora do Sindicato dos Trabalhadores dos Serviços de Portaria, Vigilância, Limpeza, Domésticas e Atividades Diversas (STAD), admite não ter dados sobre a situação laboral das empregadas domésticas durante esta pandemia.



"Não temos grande informação. Sabemos que muitas pessoas mandaram as empregadas ficar em casa. Mas o setor das limpezas domésticas é um setor em que é muito difícil chegar às trabalhadoras", confessa à SÁBADO, explicando que informalmente teve conhecimento de situações pontuais, mas nada que permita traçar um cenário do que se está a passar.



"Há quem continue a pagar, há quem não continue a pagar", diz a sindicalista, lembrando que já há pessoas em lay-off e que pode ser difícil para muitos "cumprirem as suas obrigações" no que toca ao pagamento das empregadas domésticas.

De resto, num setor muito marcado por trabalho não declarado à Segurança Social, a vulnerabilidade é grande e a proteção laboral quase nenhuma. "Muitas nem sabem que o contrato verbal também vale como contrato".



Vivalda Silva admite, contudo, que a crise provocada pelo novo coronavírus associada ao "medo" que as pessoas sentem possa vir a "afetar muito o setor".No entanto, admite que talvez a única forma de ter um retrato desse efeito seja "esperar para ver os dados de inscrição na Segurança Social para perceber se houve descidas".

Para já, Vivalda Silva deixa às trabalhadoras o conselho de procurar o STAD para obter mais informação sobre a que tipo de proteção poderão ter direito nesta situação de pandemia.