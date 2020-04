Hospital de Braga paga menos 140 euros aos enfermeiros

Um grupo de 170 enfermeiros do Hospital de Braga está a receber abaixo do que devia, desde setembro de 2019 – altura em que a instituição deixou de ser uma parceria público-privada (PPP) e passou a Entidade Pública Empresarial (EPE), sob tutela do Estado.





Em falta está um valor de 141.48 euros por mês, o que, contabilizando até abril, perfaz 1131.84 euros. "São valores brutos, é verdade, ainda é preciso subtrair os descontos para o IRS e Segurança Social, mas é quase um ordenado em atraso", alerta Gorete Pimentel, presidente da direção do Sindicato Independente de Todos os Enfermeiros Unidos (SITEU).De acordo com o quadro legal em vigor para a carreira de enfermagem na Função Pública, os enfermeiros com contrato individual de trabalho em hospitais públicos têm como salário mínimo de base 1201.48 euros. Contudo, este grupo de profissionais, que iniciou a sua atividade, há um ou dois anos, continua a receber apenas 1060 euros por mês."É uma atitude prepotente da administração, mas também mesquinha e revela muito da forma como os enfermeiros são vistos, como uma despesa e não como alguém insubstituível na prestação de cuidados aos doentes", diz a sindicalista.Contatado pela SÁBADO, o Hospital de Braga disse estar "empenhado em garantir a equidade entre os seus profissionais" e garantiu que está em coordenação com as estruturas sindicais para resolver o problema. Admite ainda que devido à pandemia, o processo "acabou por sofrer, inevitavelmente, alguns atrasos".Sendo uma situação ilegal que se estende há oito meses, o SITEU quer levar o caso a tribunal, "para exigir aquilo e apenas aquilo a que os enfermeiros têm direito por lei" e com retroativos.