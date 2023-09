Dormir no pântano de Shrek? Vai ser possível em outubro

Gostaria de passar uma noite num "pântano carregado de lama, coberto de musgo e de águas turvas"? Provavelmente não. Mas será que a resposta muda se souber que é na casa de Shrek, o ogre protagonista dos filmes da Dreamworks?







A propriedade que imita a casa de Shrek fica nas Terras Altas da Escócia e a plataforma de reserva de casas Airbnb está a oferecer uma estadia entre os dias 27 e 29 de outubro para três pessoas. O quarto e a alimentação são gratuitas, mas as viagens de ida e volta à Escócia terão que ser pagas pelos viajantes.

E que mais se sabe deste "pântano"? Fica na propriedade de Ardverikie Estate. Dentro da casa, os hóspedes vão encontrar mobília tipicamente rústica, fazendo-se acompanhar de "velas de cera do ouvido", descreve o anúncio do Airbnb. Ao acordar, podem "desfrutar de uma pilha de waffles acabados de fazer pela manhã".



É ainda deixado um aviso sobre a "icónica" casa de banho de Shrek: fica no exterior, a "20 metros" dos quartos.



Junto à casa, pode ainda visitar o lago Loch Laggan e o Parque Nacional Cairngorms.

Ainda que a estadia só possa começar a ser usufruída a partir de 27 de outubro, as reservas arrancam através do site do Airbnb já no próximo dia 13. Para "honrar as boas memórias de infância que duram uma vida inteira", a empresa promete fazer um donativo único à HopScotch Children´s Charity, uma organização sem fins lucrativos que proporciona viagens a algumas das crianças mais vulneráveis e desfavorecidas da Escócia.

Esta não é a primeira vez que o Airbnb lança uma série de estadias inspiradas em filmes. Recentemente, os fãs de Barbie puderam alugar um quarto na DreamHouse em Malibu, Califórnia.

