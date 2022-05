Quer passar uma noite no Moulin Rouge? O preço é €1

Airbnb que trabalhou com Claude Yon, um historiador francês que se especializou no século XIX, que ajudou a recriar os detalhes para que quem acabe por permanecer no famoso moinho tenha a experiência que os antigos hóspedes tiveram no século XIX. O quarto foi transformado "num bodoir inspirado pela Belle Époque", revela a Airbnb em comunicado. "A Belle Époque foi um tempo em que a cultura e as artes francesas prosperaram e não há nenhum edifício mais icónico desse período do que o Moulin Rouge. Este quarto secreto, dentro do famoso moinho do cabaret foi desenhado para o levar numa autêntica viagem ao passado e experienciar a capital francesa das artes e prazeres durante um período na história", refere o historiador, citado pela imprensa.

Haverá três datas disponíveis para dormidas: 13, 20 e 27 de junho. As reservas podem ser feitas a partir de 17 de maio, às 18h. As reservas serão atribuídas "por ordem de chegada do pedido de reserva". Os hóspedes serão responsáveis pela gestão e despesas associadas à sua viagem a Paris e quaisquer outras viagens ou despesas necessárias para assistir ao espetáculo. Quanto ao preço da dormida, terá o valor simbólico de um euro.