O ataque do coronavírus ao cérebro

Um dos primeiros estudos sobre o impacto da Covid-19 remonta a junho de 2020, em França, quando uma equipa de investigadores da Universidade de Estrasburgo detetou alterações neurológicas em 67% dos 58 pacientes que estiveram em cuidados intensivos e que participaram no estudo. Depois de receberem alta, um terço deles registou desatenção e desorientação.



Meses depois, em março de 2021, ainda pouco se sabe com certeza sobre os efeitos a longo prazo da doença no cérebro dos pacientes. "Quase todos os quadros psiquiátricos estão descritos em doentes com Covid, mesmo sem antecedentes de doença mental", diz à SÁBADO a psiquiatra Filipa Moutinho, que esta 5ª feira, dia 4, inaugura no centro clínico PIN, em Lisboa, uma consulta dedicada à avaliação e intervenção dos sintomas neuropsiquiátricos pós-Covid.



Desapego emocional

Alguns quadros psiquiátricos são surpreendentes. À Newsweek, a 10 de fevereiro, o neurocientista Gabriel de Erausquin, da Escola de Saúde da Universidade do Texas, EUA, contou o caso de uma das suas médicas assistentes, jovem mãe e infetada, que teve de ficar em isolamento um mês. Mas o afastamento do filho não a importou nada – uma frieza que a todos surpreendeu.



Ou seja, pode haver também casos de desapego emocional. Filipa Moutinho não conhece o caso em concreto, mas diz que "no pós-parto há maior suscetibilidade para qualquer doença mental, incluindo a mais grave". E ainda está por apurar (e não vai ser tão cedo) o impacto do vírus nas grávidas. "Há doenças mentais relacionadas com infeções virais maternas. Por exemplo, o vírus influenza – o que parece ter acontecido com a esquizofrenia anos após a Gripe Espanhola. As perturbações do espetro do autismo também podem estar relacionadas com infeções virais na gravidez."



Parkinson ou Alzheimer

A porta de entrada do Sars-CoV-2 no sistema nervoso central é o nariz, ou seja, quando inalamos o vírus e ele chega ao bulbo olfativo. "As vias de entrada alternativas incluem transporte através da barreira hematoencefálica [membrana protetora e reguladora do sistema nervoso central], após viremia [vírus no sangue], ou através de leucócitos [glóbulos brancos] infetados", lê-se na The Lancet de 1 de setembro. Uma vez no sistema nervoso central, o vírus provoca reações inflamatórias – algumas já conhecidas (perda de paladar ou de olfato), outras menos.



O facto de a maior parte das pessoas não ser um caso grave de Covid e/ou remitir as alterações neurológicas que sofreu é fraco consolo porque há demasiadas pessoas infetadas. "Todas as infeções ou doenças que provoquem um quadro de inflamação grave podem mais tarde aumentar o risco de doenças neurodegenerativas, como Parkinson ou Alzheimer, por exemplo, e essa relação neuroinflamação-neurodegeneração tardia está estabelecida", diz Filipa Moutinho.