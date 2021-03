Especialistas e políticos no Infarmed para discutir desconfinamento

Variante do Reino Unido cresceu 20% na última semana

O investigador João Paulo Gomes, do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, explica agora a evolução das novas variantes da covid-19 no país.



Segundo projeções apresentadas pelo diretor do departamento de infeciologia do INSA, o confinamento conseguiu retardar em seis semanas as previsões dos números sobre as infeções com a variante britânica. Ainda assim, e apesar da estabilização dos últimos meses, "na última semana a variante do Reino Unido cresceu 20%", referiu.



Sobre outras novas variantes que têm causado alarme, João Paulo Gomes avança que foram confirmados mais oito novos casos de África do Sul, para um total de 12 casos, e mais nove novos casos da variante do Brasil, de Manaus, para um total de 11 casos. O investigador aponta, no entanto, que os casos estão "perfeitamente controlados".



João Paulo Gomes deu ainda conta da implementação nacional de um sistema de testagem de casos positivos através de sondas que detetam as mutações das variantes. O investigador alertou, no entanto, que testes rápidos não permitem a identificação de variantes do novo coronavírus.