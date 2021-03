CIP propõe abertura de escolas até ao 6.º ano, restaurantes e comércio ainda em março

No documento onde avança com uma proposta de desconfinamento em quatro fases, a CIP assinala que o "País e os portugueses atingiram um elevado nível de fadiga pandémica" e alerta que "Portugal não está a trabalhar mas os Portugueses não estão a ficar em casa".

A CIP - Confederação Empresarial de Portugal avançou esta terça-feira com uma proposta de abertura da economia portuguesa que contempla quatro fases e que passa pela reabertura, já a 15 de março, de jardins infantis, creches e ensino até ao 6º ano, cabeleireiros, livrarias e alfarrabistas.

A segunda fase começaria logo uma semana depois, com a "autorização do reinício da atividade de restauração e comércio a retalho até às 18h" a partir de 22 de março. A quarta e última fase arrancaria a 12 de abril, com a reabertura "das restantes atividades até às 18h".

No documento onde avança com esta proposta, bem mais ambiciosa do que a avançada pelos especialistas na reunião do Infarmed, CIP assinala que o "País e os portugueses atingiram um elevado nível de fadiga pandémica" e alerta que "Portugal não está a trabalhar mas os Portugueses não estão a ficar em casa".





Porque a "retoma atividade é vital para todos" e "está em causa a formação e desenvolvimento de mais de um milhão de crianças e jovens portugueses", a CIP refere que "a atividade económica tem que retomar para mitigar os efeitos da crise e do desemprego".

A PROPOSTA DA CIP PARA O DESCONFINAEMNTO EM QUATRO FASES

Fase 1 – a partir de 15 de março

- Reabertura de jardins infantis, creches e ensino até ao 6º ano, cabeleireiros, livrarias e alfarrabistas.





Fase 2 – a partir de 22 de março

- Flexibilização das regras do teletrabalho de modo que, havendo acordo entre trabalhador e entidade empregadora e estando garantidos testes prévios, se possa retomar o trabalho presencial em condições de segurança;



- Autorização do reinício da atividade de restauração e comércio a retalho até às 18h, com definição de taxas máximas de ocupação e plano de testagem periódica seguida de imediata quarentena dos seus colaboradores, a definir pelas autoridades competentes;





Fase 3 – a partir de 5 de abril

- reabertura dos restantes graus de ensino

- reabertura de museus, galerias, jardins zoológicos e botânicos

- abertura de teatros, concertos, óperas e cinemas, com lugares marcados e limitados

- Reinício de desportos coletivos amadores ao ar livre em grupos de até 20 crianças de até 14 anos de idade





Fase 4 – a partir de 12 de abril

- Reinício das restantes atividades até às 18h, com definição de taxas máximas de ocupação e plano de testagem periódica seguida de colaboradores





(notícia em atualização)