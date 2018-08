Filho de uma médica estomatologista, Jonas Nunes licenciou-se em 2004 na Faculdade de Medicina Dentária em Lisboa e foi nas consultas em Lisboa que identificou uma falha na medicina: o tratamento da halitose. "Os doentes sentiam-se como bolas de pingue-pongue, arremessados de um médico para outro médico e não conseguiam obter um tratamento eficaz", disse à SÁBADO, numa conversa telefónica de Barcelona. Estudou com especialistas nos Estados Unidos e em Israel antes de fazer um doutoramento em Sevilha, Espanha, em que propôs, pela primeira vez, um protocolo para o tratamento do mau hálito. No próximo dia 3 de Setembro, Jonas Nunes vem a Portugal para falar sobre o problema, que afecta mais de um terço dos portugueses e que tem mais de 80 causas possíveis, na conferência da Associação da Medicina de Proximidade, no Centro Cultural de Belém.

Como decidiu dedicar-se ao mau hálito, ou melhor, à halitose?

Interessei-me por esta área depois de ter verificado que não havia uma resposta eficaz para os doentes que vinham à consulta com uma higiene oral correcta, sem nenhuma patologia da boca, mas que tinham mau hálito, que provocava um grande impacto nas suas vidas. Em 2007, fui ao estrangeiro à procura de respostas e conheci vários investigadores no Congresso de Halitose, em Chicago, nos Estados Unidos.

Estudou nos Estados Unidos?

Nesse congresso conheci muitos investigadores e professores universitários de várias áreas que acharam piada ao interesse de um jovem de 26 anos e apadrinharam-me. Recebi muitos convites para fazer investigação, estive um mês na Universidade de Illinois a aprender no departamento de gastroenterologia e três meses num hospital de Telavive, em Israel, a estudar otorrinolaringologia e as patologias relacionadas com a boca seca. Depois fui convidado pela Universidade de Sevilha para fazer um doutoramento, com um programa desenhado por mim.

Um doutoramento desenhado por si?

Sim. Entusiasmaram-se com a ideia de fazer um protocolo de diagnóstico e tratamento da halitose. A halitose pode ter mais de 80 causas e o objectivo era agregar os conhecimentos dispersos em várias áreas – desde a gastroenterologia, microbiologia e otorrinolaringologia - para que um doente quando fosse a uma consulta pudesse realizar determinados exames e aferir a causa.



O que é o protocolo de diagnóstico?

Defini as perguntas e os exames que podiam dar respostas sobre o tipo de halitose dos doentes e ao longo de quatro anos e meio fui testando-o em mais 700 pacientes portugueses de três clínicas: Porto, Lisboa e Faro. Começámos com uma taxa de sucesso de 35%, ao fim desse período, chegámos aos 97%.



O que precisa de saber para tratar a halitose?

Temos de saber há quanto tempo se manifesta, se terceiros a sentem, se é acompanhada por outros sintomas e que patologias podem estar associadas. É preciso saber também os hábitos alimentares, se fuma, se bebe e realizar uma exploração à boca para detectar sinais de infecção.

A alimentação também pode produzir mau hálito?

Sim, nós dividimos a halitose em dois tipos: halitose fisiológica é aquela produzida por comer muito alho, fumar ou ficar muito tempo sem comer e que provoca o mau hálito tipo do jejum. Nestes casos, fazemos um tratamento de prevenção, como comer de 4 em 4 horas. E há halitose patológica provocada por uma doença e que surge mesmo que a pessoa tenha uma higiene oral correcta.





Definimos três testes. A análise do ar expirado por cromatografia gasosa, que é uma técnica que identifica e mede a concentração de gases presentes numa amostra de ar. Sabendo os gases presentes no hálito conseguimos saber a origem da halitose, que pode ter mais de 80 causas. Realizamos ainda uma análise de microbiologia por ADN, através de um esfregaço com um cotonete para saber quais as bactérias na boca, e uma sialometria, que mede a produção de saliva.Segundo dados dos pacientes que procuram a consulta de halitose no Instituto do Hálito, que fundei em 2013 em Barcelona, cerca de 60% dos casos a causa é oral, 25% tem origem extra-oral - estamos a falar de problemas de gastroenterologia, otorrinolaringologia e metabólicos. Por volta de 13% pensavam que tinham mau hálito, mas não têm e 1% dos casos a causa é desconhecida. Também há uma pequena percentagem, de 1%, de pacientes que sofrem de halitofobia, uma perturbação psíquica, obsessiva-compulsiva.Sim. Nós não temos uma autopercepção fiável do nosso hálito. Podemos sentir mau hálito e não ter e o contrário. Às vezes as informações que nos chegam a sistema nervoso central enganam-nos, por exemplo, se sentirmos sensações de mau sabor na boca. Tive pacientes que estavam a ser tratados por halitose e não tinham mau hálito, porque os médicos não se aproximam do doente para verificar com o nariz se tinham mau cheiro. Ainda é um tabu.

As causas orais da halitose são provocadas pelo quê?

Por problemas nos dentes, gengivas, mucosas e saliva. A maior proporção tem a ver com boca seca, quando as pessoas produzem menos saliva e a lavagem natural que ocorre não esteja a ser realizada e, apesar de uma boa higiene oral, há bactérias que se concentram.



O que causa a boca seca?

Os doentes com boca seca dividem-se em quatro grupos: os que tomam muitos medicamentos, como anti-depressivos, anti-histamínicos, ansiolíticos; os doentes oncológicos, submetidos a radioterapia da cabeça e do pescoço e que queima as células salivares; os doentes auto-imunes que sofrem uma destruição progressiva da glândula salivar e aqueles em que não existe uma causa aparente.



Qual o tratamento para a boca seca?

Há cinco formas para estimular a saliva. Duas delas apenas resolvem por pouco tempo que é o sabor amargo ou ácido, como o limão verde, e a mastigação, por isso a chiclete produz mais saliva. Os tratamentos a longo prazo incluem os fármacos, a electroestimulação das glândulas salivares (um aparelho semelhantes à goteiras, que com um comando à distância emite ultrassons que leva a glândula salivar a produzir saliva) e a regeneração da glândula com células-mãe. Fomos os segundos na Europa a fazer este tratamento, indicado para pacientes oncológicos.



As pessoas pedem ajuda ou têm vergonha?

São muitas as pessoas que pedem ajuda médica. Eu vou a Portugal duas vezes por mês – a Lisboa e ao Porto – para casos complexos e a consulta está bastante cheia. Mas são consultas em clínicas multidisciplinares, por isso, não há uma sala de espera de doentes com halitose como existe no Instituto do Hálito, em Barcelona, no Hospital Teknon, a primeira unidade hospitalar na Europa dotada com narizes electrónicos.



O que são narizes electrónicos?

São os aparelhos de cromatografia gasosa mais modernos. Têm um tubo de escape que permite separar os gases presentes no hálito e perceber cada cheiro em separado. Não é possível perceber pela fórmula química do gás apresentado pelo aparelho se tem um mau cheiro ou não, tem de ser um técnico a avaliar isso. É como se fosse uma orquestra e o maestro pede a cada um individualmente que toque o seu instrumento.



Há muitos gases no hálito?

Podem existir até 3.000 gases diferentes no hálito humano, mas em geral existem 200. Há muitos que não têm cheiro, como o dióxido de carbono, mas outros têm e são característicos de pessoas com mau hálito.



Quais são os gases característicos do mau hálito?

São muitos, mas estão divididos entre os compostos sulfurados voláteis, com enxofre, e os compostos orgânicos voláteis. Nas pessoas com mau hálito existe a predominância do enxofre, que pode ter uma origem bacteriana ou uma origem patológica, como as doenças hepáticas.



Recebe amostras de mau hálito de todo mundo?

Recebo mais de 60 emails diários de médicos, dentistas e pacientes a pedirem ajuda. Desenvolvemos um kit pioneiro para enviar a doentes que vivem longe de centros clínicos, tenho pacientes da Terra do Fogo e do Alasca, e por telemedicina guiamos o doente como fazer a recolha das amostras. O kit tem uma caixa para colocar a saliva, um cotonete para fazer o esfregaço e uma seringa de cromatografia gasosa, onde é guardada hermeticamente a amostra do mau hálito. As taxas de êxito são idênticas às do Instituto do Hálito, 97%.