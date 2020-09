ePaper ou encontre-o nas bancas a 23 de setembro de 2020.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 23 de setembro de 2020.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO

O ponto de partida do livro de Jamie Metzl parece a sinopse de um filme de ficção científica: "Temos todas as ferramentas de que necessitamos para alterar a composição genética da nossa espécie. A ciência está pronta. A concretização é inevitável." O norte-americano de 52 anos explica tudo no livro Manipular Darwin, publicado em Portugal pelas Edições Desassossego.Ao longo do tempo mudámos a forma como fazemos bebés – antes nem pensávamos em cuidados de alimentação pré-natal, não tínhamos bebés em hospitais – por isso vamos continuar a mudar. O ponto aqui é que a biologia está cheia de bugs, ou seja, temos mutações genéticas um bocado ao calhas. A maioria delas não nos afeta, algumas até são vantajosas, outras provocam-nos doenças. Sabemos que a natureza tem um risco inerente. Por isso, se ao usarmos as ferramentas tecnológicas disponíveis pudermos ter um processo de fazer bebés com um risco inferior ao da natureza, não o vamos fazer? Vamos lá chegar dentro de 20 anos. Nessa altura, as pessoas vão sentir que ter bebés através do sexo é um risco. Podem escolher fazê-lo, por ideologia ou religião, mas será uma escolha. Ter crianças por FIV [fertilização in vitro], através da seleção de embriões, será o mais seguro. Por isso digo que o sexo reprodutivo vai acabar, será mais seguro usar a ciência.