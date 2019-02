Capa n.º 771

Ler uma ata da Câmara Municipal de Évora com os nomes dos candidatos a um concurso público, numa lista de 14 páginas, tem tudo para ser uma tarefa aborrecida. Mas o tédio rapidamente é substituído por estranheza quando se lê alguns dos nomes: Antónia Pouca Roupa, Daniel Ai-Ai, Vera Fezes, Estrela Pécurto. Como terão surgido apelidos tão bizarros? A pergunta já foi respondida. Aliás, há toda uma ciência que estuda os nomes e que explica como apareceram os apelidos, a antroponímia. Mais: também há livros escritos sobre a questão, em particular a forma como surgiram os sobrenomes alentejanos.Carlos Pécurto é um deles, mas não se incomoda com o apelido que vem da expressão pé curto. Quem terá sido o primeiro na família com pés pequenos, não se sabe. "Há vários Pécurto no Alentejo", diz à SÁBADO o proprietário da Agência Funerária Pécurto, em Borba. "O apelido é do meu avô materno, mas não faço ideia como surgiu."