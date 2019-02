Beatriz foi mordida no Guincho e ficou sem o seu cão. A nova lei que proíbe o abate de animais errantes e os abrigos lotados fazem crescer as matilhas





Passados dois meses, Beatriz Cardoso ainda não consegue reviver a tarde de 24 de novembro, quando foi passear com os seus cães, Paki e Noa, à praia do Abano, no Guincho, e se viu atacada por uma matilha de cães selvagens. Paki, um beagle de 12 anos, foi "mastigado" ao defendê-la e não resistiu aos ferimentos. "Ninguém tem noção do que isto provocou à minha filha. Ela adora animais e tem um curso de treinadora, mas temos um negócio relacionado com cães que está parado porque ela nem consegue ouvi-los ladrar", conta à Sábado, Maria Pia Carvalho, mãe de Beatriz, que tem sido acompanhada por um psicólogo que a aconselhou a tentar não recordar o episódio.



As matilhas de cães vadios constituem um problema de muitos concelhos, como os de Sintra, Ourém, Aveiro ou da área do Grande Porto, onde há queixas de ataques não só a moradores mas também a rebanhos e capoeiras, nos meios rurais, e a turistas, em zonas de praia. Desde 2016 – e em especial no período transitório para adaptação da lei que proíbe o abate de animais errantes, que entrou em vigor a 23 de Setembro – que os veterinários alertam para a gravidade da situação.

Assine já a edição digital por 1€ para ler o artigo na íntegra ou encontre-o na edição em banca a 7 de fevereiro de 2019.

https://assinaturas.xl.pt/pacotes_de_assinaturas/sabado/detalhe/1_mes_por_1_