Termina casamento ao ler alcunha que marido lhe dá em mensagens para amigos

Foi então que a mulher se apercebeu que ele se referia a si como SWMBO. Quando confrontou o marido, este explicou-lhe que a sigla significava "She Who Must Be Obeyed" (em português "Ela a quem devo obedecer").



Foi então que a mulher percebeu que já não havia confiança suficiente para manter a relação com o marido, que já não a via como uma parceira. Ao fim de 10 anos, o casamento chegou ao fim.

Uma mulher, cuja identidade não foi revelada, confessou anonimamente ao site feminino Mamamia que teve de deixar o marido quando descobriu a alcunha que este lhe chamava em mensagens de texto para os amigos."A partir do momento em que o meu filho nasceu, tudo mudou para o meu marido. Ele nunca me dizia quais eram os planos dele (...) Certa manhã quando estava a tomar duche ouvi o telefone dele a tocar sem parar. Naturalmente fui ver se era alguma coisa grave mas vi que era um grupo do 'Whatsapp' dele e de alguns amigos, onde falavam da noite anterior", começa por contar a mulher destroçada.