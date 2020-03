Como o novo coronavírus está a paralisar Hollywood

Tom Cruise foi um dos primeiros a enviar um sinal: a 12 de Março, duas semanas depois de Missão Impossível 7 ser cancelado em Itália, o herói da ação foi visto a cumprimentar outro homem com o cotovelo antes de subir para o jato particular que o levaria até Londres.

Depois, começaram a surgir os anúncios nas páginas de Instagram: Tom Hanks e a mulher, Rita Wilson (que estavam na Austrália para pré-produção do novo filme de Baz Luhrmann, sobre Elvis Presley), foram os primeiros mas não os únicos – entre outros, Idris Elba, a Bond Girl Olga Kurylenko e Itziar Ituno, a inspetor Raquel, que agora é Lisboa, da Casa de Papel, contaram ao mundo que tinham testado positivo para Covid-19.

Tínhamos então atores doentes. Mas haveria mais péssimas notícias para Hollywood: haveria festivais cancelados (Cannes e Sundance, por exemplo), filmagens interrompidas (de filmes mas também de séries como Anatomia de Grey, Riverdale, Flash e NCSI), estreias adiadas e um prejuízo de muitos milhões para a indústria cinematográfica. Só o adiamento de 007: Sem Tempo Para Morrer para novembro já seria um grande embate, mas houve outros.





No início de março, analistas diziam à revista Hollywood Reporter que os prejuízos decorrentes dos encerramentos de salas e cancelamentos de filmagens poderiam ascender aos 4,5 mil milhões de euros - sem falar do impacto que tem para a indústria norte-americana não poder estrear filmes em sala na China.



Para responderem à realidade (no segundo fim de semana de março ter-se-á registado uma queda de 60% nas receitas de bilheteira nos Estados Unidos), os estúdios da Universal anunciaram que decidiram disponibilizar as suas novas produções na televisão.

O estúdio de Hollywood anunciou que vai abdicar da prática habitual de deixar passar 90 dias entre a chegada dos filmes aos cinemas e a sua exibição na televisão, permitindo assim que eles venham a ser vistos através da compra ou do aluguer pelas plataformas de internet.

Entre esses filmes estão os que tinham estreia marcada para abril mas também os que estariam atualmente nos cinemas, como O Homem Invisível, A Caça ou Emma.



A Universal não ficou sozinha. Também a Sony teve de adiar para finais de agosto o lançamento de Peter Rabbit: Coelho à Solta. A Disney, por seu lado, viu-se obrigada a fazer aquilo que não queria: a 15 de março, três meses antes do previsto, disponibilizou o Frozen 2 no seu canal de streaming Disney+, perdendo assim milhões em receitas.

E se é verdade que ao contrário do que acontece com as salas de cinemas, as plataformas de streaming podem estar a viver uma era de ouro, também é verdade que até elas tiveram de se adaptar. A meio de março, a Netflix viu-se obrigada a cancelar as filmagens de Red Notice (uma grande produção com Gal Gadot, Dwayne Johnson e Ryan Reynolds) em Itália, que já contava centenas de mortos por Covid-19 na altura.









A HBO também já se viu obrigada a dar más notícias aos fãs de Sucession e Barry, cujas pré-produções (das terceiras temporadas) foram interrompidas. A plataforma informou que apenas os argumentistas continuam a trabalhar – e, naturalmente, a partir de casa.



Assim, o mundo do cinema está suspenso – à espera de melhores dias para que milhões de pessoas por todo o mundo possam de novo juntar-se numa sala de cinema – e até o mundo do streaming espera que a pandemia passe rapidamente para que possa continuar a criar boa ficção para ver no sofá.