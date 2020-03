também responsável da unidade de cuidados intensivos do hospital Pulido Valente em Lisboa, desmistifica a declaração. O vírus faz o seu trabalho de forma eficiente, compete aos humanos travá-lo. Como? Seguem as respostas do médico em entrevista telefónica à SÁBADO.



O que é isso do "vírus inteligente"? As palavras de Graça Freitas, diretora-geral de Saúde, aquando do briefing de dia 29 (domingo) fizeram eco nos sites noticiosos. Mas o pneumologista Filipe Froes,

Porque é que o vírus é inteligente, segundo a diretora-geral da Saúde Graça Freitas?

Não diria que o vírus é um ser inteligente. É um ser que faz sempre o mesmo, e faz bem o mesmo que faz sempre. Ele só faz uma coisa, que é conseguir entrar nas células, utilizar a maquinaria das células para se replicar em milhões de cópias, sair das células e infetar as células contíguas. É o único trabalho que o vírus tem, fá-lo de uma forma eficiente e sempre da mesma maneira. É um vírus que não lida muito com a incerteza. O desafio da inteligência é para os humanos.





De que forma podemos contrariar a dinâmica dele?

Provar, a todo o momento, que somos inteligentes ao atuar com o conhecimento, a proporcionalidade e coordenação no combate ao vírus. Temos de perceber o que ele faz e adaptar os nossos comportamentos com inteligência, de maneira a impedir aquilo que ele tem de fazer. O vírus não tem nenhum objetivo específico em fazer mal, ele apenas tende a replicar-se: faz sempre o seu trabalho, nós temos de fazer o nosso.

Como falar com o vírus?

Temos de ter a noção que neste confronto, um dos problemas que a gente tem é tentar convencer o vírus a fazer aquilo que a gente quer. Este vírus não fala português. Tanto quanto saiba, não fala nenhuma língua dos humanos. Tudo o que o vírus faz é independente da nossa vontade.

Portugal está a portar-se bem no combate à pandemia?

Seremos avaliados no fim. Neste momento, temos de estar todos unidos para adotar com inteligência as melhores medidas para responder ao vírus. Espero que passemos no teste.

Os cidadãos têm sido inteligentes a assimilar as notícias e recomendações da DGS?

Progressivamente, vamos todos andar de máscara. É inevitável. Não andamos de fita métrica para medir o distanciamento social. A máscara reduz o risco de mexer na cara com as mãos. Se mantivermos todas as outras medidas, e percebermos que o uso da máscara não as substitui, as vantagens são a diminuição do contágio por pessoas em fase assintomática.

De que forma é que os portugueses podem ser inteligentes na contenção do vírus?

Todas as medidas de distanciamento e contenção social são fundamentais, se associarmos a capacidade de diagnosticarmos os casos pouco sintomáticos e que podem contribuir para o aumento de número de casos na comunidade é igualmente essencial. Como ainda não temos essa capacidade tão alargada, é fundamental que as pessoas adiram às medidas de distanciamento social. Neste momento é a melhor maneira que temos de evitar o aparecimento de novas cadeias de transmissão, que vêm potenciar o aumento de número de novos casos e a evolução da doença.



Que restrições sociais tem feito?

Sinto falta dos meus amigos. Nesta altura prefiro saber que estão bem, a fazerem o que deve ser feito. Depois temos muitas coisas combinadas.

Poderemos chegar à situação de Itália?

É um cenário possível. Temos a possibilidade de assistir à situação de Itália. É um apelo extra para sermos ainda mais inteligentes. Em termos de atividade da doença, os italianos estão várias semanas à nossa frente. Mas em termos cronológicos, nós implementámos quase em simultâneo as mesmas medidas de emergência e de contenção que eles. O que faz antever que a nossa capacidade de evoluir para a situação deles é menor. Se não tivermos capacidade de aderir a essas medidas, poderemos evoluir para a situação de Itália. Depende de nós, da nossa inteligência.









Falemos de práticas inteligentes: à falta de álcool, como desinfetar as mãos de forma eficaz?

Lavá-las com água e sabão, durante 20 segundos, com os procedimentos corretos que têm sido amplamente divulgados. É mais do que suficiente. Além disso, a maior parte das pessoas não tem gel desinfetante em casa. Eu em casa tenho duas embalagens pequenas, que comprei na farmácia.

Quando regressamos à normalidade?

Terá de perguntar ao vírus. Como o vírus não responde, depende de nós. As medidas que formos adotando têm impacto na intensidade e duração da atividade do coronavírus. Com rigor, acho que ninguém consegue acertar quando é que isso vai acontecer. Mas se nada fizermos, será sempre pior e mais tarde.