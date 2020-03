Quer pôr o seu computador a lutar contra o coronavírus? Dizemos-lhe como

Durante pelo menos oito horas por dia, geralmente mais, o computador de Pedro, 34 anos, está a ajudar a combater doenças como o novo coronavírus. Sempre que está a trabalhar, nas últimas semanas a partir de casa, este engenheiro liga a aplicação Folding@home. Quando decide utilizar o seu portátil pessoal para jogar, por exemplo, faz o mesmo. E se vai almoçar ou jantar, o Folding@home passa a trabalhar na sua máxima capacidade (ver guia em baixo). Os computadores de Pedro são apenas dois dos mais de 600 mil que, em todo o mundo, ajudaram a criar uma máquina dez vezes mais potente que o mais potente de todos os computadores. O feito foi anunciado às 3 horas e 19 minutos desta quinta-feira, dia 26: "Graças à nossa incrível comunidade ultrapassámos a barreira exaFLOP. O que significa que conseguimos fazer mais de 1.000.000.000.000.000.000 de operações por segundo, o que é dez vezes mais rápido que o IBM Summit [o supercomputador mais potente do planeta]." Qualquer coisa como um quintilhão de operações por segundo.

Para que servem todos estes computadores? Basicamente para ajudar os 11 laboratórios da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, e os seus múltiplos projetos de investigação em doenças como cancro, alzheimer ou parkinson, que precisam de uma grande capacidade de processamento de dados. Permitir que utilizem o seu computador torna o trabalho destes investigadores mais rápido – as simulações virtuais, por exemplo, exigem muitos cálculos científicos, que podem ser acelerados com a ajuda do computador que tem aí em casa. No dia 27 de fevereiro, o projeto passou a incluir a Covid-19. "O modelo em 3D do vírus levou um dia e meio a estar feito. Sem a ajuda desta comunidade poderia ter demorado uma semana e meia", explica à SÁBADO Pedro Valadas, que faz parte do conselho de comunicação do Folding@Home.

"Quando instalei o programa, há cerca de três semanas, queria contribuir para a Covid-19, mas percebi que não havia especificamente essa opção, estava incluída em Any Disease [quando instala o programa pode escolher a doença para a qual quer que o seu computador trabalhe, por assim dizer; se não estiver especificada, selecione a opção Any Disease]. Mas, pelo que percebi, se escolher Any Disease dão prioridade à Covid, diria que 90% do que me apareceu estava ligado ao vírus", explica o engenheiro Pedro. "É exatamente assim", acrescenta Pedro Valadas. "Na verdade, se quiser contribuir para a Covid-19 nem precisa de escolher, porque o default [aquilo que o programa seleciona automaticamente se não lhe der nenhuma indicação] é o any disease. E demos uma prioridade especial à Covid-19, ou seja, a probabilidade de estar a contribuir para este projeto é muito maior do que para qualquer outro."

Quantos portugueses apoiam o Folding@Home? "Os nossos servidores não nos permitem ter acesso a esta informação. Estamos, aliás, com enormes problemas de servidores, dada a quantidade de pessoas que se juntou ao Folding@home nas últimas semanas. Mesmo em termos de utilizadores ativos estamos a receber os dados com um dia de atraso, tal é a afluência de pessoas". E não são só os particulares que estão a ajudar. "Há muitas empresas, escolas e até cafés de internet, sobretudo nos Estados Unidos e também na Ásia, que nos enviam mensagens a dizer: tenho 50 computadores parados, vou pô-los a fazer folding", acrescenta Pedro Valadas.

Neste momento, o Folding@home tem 23 projetos dedicados ao Covid-19. E quatro dos dez melhores dias de sempre em termos de computadores a funcionar, aconteceram na semana passada. A lógica é simples: depois de instalar o programa vai receber uma "unidade de trabalho" para o seu computador concluir. Assim que esta tarefa estiver terminada (o tempo varia em função da rapidez do seu computador e das horas que disponibilizar) ela é enviada de volta. "Não estranhe se demorar um pouco a receber uma unidade de trabalho, estamos com algum atraso devido ao aumento de novos utilizadores", explica Pedro Valadas, que está mais ativo no projeto desde 2016. "Sempre gostei da ideia de que os computadores podem mudar o mundo, mas o maior envolvimento surgiu com uma tragédia pessoal, a minha mãe faleceu de cancro em 2016", conta. Não é caso único – nos vídeos disponíveis no site do projeto, várias pessoas contam as suas histórias. Em muitos casos, a doença de familiares e amigos foi a grande motivação para ligarem os seus computadores a esta poderosa rede de investigação.

Guia para pôr o seu computador a ajudar



Como é que instalo? Basta ir à página do projeto (foldingathome.org/start-folding/), fazer a instalação e o programa começa a funcionar. Se quiser criar um utilizador pode fazê-lo, mas não é preciso; se não escolher a doença, o sistema dá prioridade à Covid-19. Também pode, claro, decidir que prefere dar prioridade à investigação sobre cancro, parkinson ou outros projetos em curso.

Escolho o modo leve, medium ou full?

Depende do que estiver a fazer. Imagine que quer deixar o computador a correr o programa durante a noite, enquanto dorme – pode deixar em modo full, porque não vai precisar dele. "Basicamente os modos dizem ao computador que recursos pode usar. Se escolher o modo light o nosso software não vai utilizar a placa gráfica, por exemplo, o que permite que continue a usar o seu computador normalmente e a gasta muito pouca eletricidade. Já no modo full [o uso mais intensivo] vai ter muita dificuldade em fazer muito mais além de navegar na internet", explica Pedro Valadas.

Há riscos para o meu computador?

À partida não. "Tecnicamente os portáteis têm espaços mais pequenos, e menos forma de dissipar o calor, mas os computadores modernos estão feitos de forma a que, chegando a determinado limite de temperatura, o computador se desligue. Mesmo um computador em mau estado e sujo, em princípio desliga-se se atingir uma temperatura muito alta. Um computador em estado normal não terá à partida qualquer problema. E se for um desktop [computador de secretária, não portátil] ainda menos." Ainda assim, pode aumentar as garantias: há vários softwares que lhe permitem programar o computador para parar de funcionar a partir de determinada temperatura – 75 graus, por exemplo.

Quanto é que isto me vai custar? O software é totalmente gratuito, mas informe-se sobre o preço da eletricidade, porque o folding vai gastar alguma energia. "Se for um portátil normal, de trabalho", explica Pedro Valadas, "provavelmente o acréscimo na fatura será de um ou dois cêntimos por dia. Se for um computador mais poderoso de gaming [para jogar] já será um pouco mais caro. Depende muito."