Crítica em quarentena: Blow the Man Down, um bom thriller na Amazon

Easter Cove fica no fim do mundo – mais precisamente na costa rochosa do Maine, o extremo nordeste, pré-ártico, dos EUA – e os hábitos dos seus escassos habitantes são crepusculares: há uma taberna para se ficar em coma, uma comunidade de pescadores mais ou menos selvagem, um grupo de anciãs vigilantes dos bons costumes, polícias laxistas até ao tutano e uma casa de passe com meninas recrutadas em geografias ainda mais esquecidas do mapa norte-americano.

Mary Beth (Morgan Saylor, notada em Segurança Nacional e impressiva no, de resto, exploratório White Girl) e Priscilla Connolly (Sophie Lowe, de The Slap) são irmãs a velar o corpo ainda fresco da mãe, proprietária de uma peixaria local, mas a noite não acabará sem Mary Beth, que se embriagara o dia todo, aviar um pescador há pouco chegado a Easter Cove com um arpão no pescoço e um tijolo no crânio (ele estava a pedi-las, ia violá-la).



As peripécias, com a conivência de Priscilla, para despacharem o cadáver e a descoberta de um saco de papel com 50 mil dólares meterão a trabalhar o motor deste thriller, cujas discretas ambições escondem um engenho viscoso mas controlado, por vezes digno de Sangue Por Sangue (1984), o opus de estreia dos irmãos Coen (mais do que as reminiscências de Fargo, com que alguns já o compararam).

Claro que a dupla de directoras, Bridget Savage Cole (com experiência sobretudo em curtas-metragens) e Danielle Krudy (de currículo ainda mais reduzido) não revela o diabólico equilíbrio entre ritmo, sarcasmo e atmosfera dos manos Joel e Ethan, mas a atenção ao detalhe na caracterização das personagens e a consciência orquestral do microcosmos, entre o blue collar e o white trash, concedem-lhes a carta de alforria rumo a projetos de outra envergadura.



A galeria de secundários é um mimo, com June Squib, Annette O'Toole, Skipp Sudduth e, sobretudo, a pestilenta Margo Martindale, proprietária de bordel com mais segredos comunais do que um coro grego, a garantirem suspense até final. Saboroso, apesar do insistente odor a pescada frita.







Blow The Man Down

De Bridget Savage Cole e Danielle Krudy

EUA, Thriller, 91m

Em streaming na Amazon Prime Video

Nota: 3 estrelas e meia