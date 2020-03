Siga a Sábado nas redes sociais

Diz-se Bocage e faz da montra de um tasco um livro de poemas. Rimas fáceis e atuais despertam a atenção de quem passa na rua Morais Soares, em Lisboa. O autor assina "Sonho", o mesmo nome do restaurante fechado (com cortina de ferro, já enferrujado) pelas medidas de contenção ao coronavírus.As 19 folhas A4, manuscritas a azul, exibem a obra deste poeta de rua: o presumível dono do restaurante-cervejaria-churrasqueira que se apresenta como "Bocage, que vem do Nicola". Começa por escrever: "Estimados clientes, por culpa de alguém não há refeições para ninguém." Depois, passa para temas económicos: "A inflacção aumenta/o futuro não é risonho/para combater a crise/almoce ou jante no Sonho."Noutro papel, afixado com fita-cola, o poeta "Sonho" vaticina: "Como o coronavírus não está para brincadeiras/com o covid-19 vem a crise financeira." A falta de liquedez inspira-o para mais escritos redundantes: "Já há pouco dinheiro/acabando o coronavírus/vem aí o coronafinanceiro." Mas depois suaviza o tom: "Queres [saber] onde moro/tens muito que dar à perna/moro na Penha de França/juntinho a uma taberna."Pelas diversas referências a Paredes de Coura (Viana do Castelo), o autor anónimo dá a entender que é de lá. Estacionado à frente da loja, um Renault branco de 1997 exibe mais poemas no vidro: "Passaste à minha porta/passaste eu bem te vi/diz aquilo que quiseres/só não digas que morri". Por fim, o apelo ao consumo (resta saber quando): "Peixe e carne assados no carvão/no Sonho é sempre uma tentação."