A carregar o vídeo ...

a

ePaper ou encontre-o nas bancas a 11 de setembro de 2019.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 11 de setembro de 2019.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO

A recém-construída torre de escritórios das Picoas, de 67,8 metros, é uma de várias do novo imobiliário de luxo que escala em altura e preços por metro quadrado em Lisboa. A câmara municipal tem dado luz verde às empreitadas, mediante um sistema de incentivo à reabilitação urbana. Como funciona? Se os construtores cumprirem vários critérios – sustentabilidade ambiental, eficiência energética, espaços verdes, etc. –, ganham área de construção.No caso da construção do arranha-céus das Picoas,apurou que os construtores pagaram ao município 2,7 milhões de euros pelo acréscimo de 4.000 metros quadrados (aplicados na altura do edifício, de 17 pisos). "Foi esse o valor calculado pela câmara. A venda de créditos de construção reverteu para a reabilitação do bairro Padre Cruz e foi aprovada em Assembleia Municipal de Lisboa, a 28 de julho de 2015", esclarece àfonte do gabinete de urbanismo da autarquia.O diretor técnico da Rockbuilding (consultora que geriu aquela obra) assegura àque o edifício tem "uma forte preocupação ambiental". Adota "as melhores práticas em termos de eficiência energética, encarecendo os custos de construção", diz Francisco Ribeiro, sem falar da questão dos créditos. Mas salienta que "é uma situação win-win", porque permite "libertar área do solo para utilização pública." Teremos uma Nova Iorque de arranha-céus à nossa escala? Francisco Quintela, sócio fundador da imobiliária com o mesmo apelido, espera que não: "Das coisas boas que Lisboa tem é a luz e perderia por completo a sua génese."