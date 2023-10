João Barrento vence Prémio Camões 2023

O ensaísta João Barrento é o vencedor do Prémio Camões 2023, anunciou, esta terça-feira, o júri do prémio, um dos mais conceituados em língua portuguesa.



"João Barrento foi reconhecido pelo júri como autor de uma obra relevante e singular em que avultam o ensaio e a tradução literária", pode ler-se no comunicado emitido pelo Ministério da Cultura.





Para o ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, João Barrento é "um dos pensadores mais acutilantes da arte e da cultura em Portugal"."O ensaio é o registo literário em que mais se tem empenhado, forma privilegiada de pensar livremente a sua relação com o mundo. Merece também destaque a sua ação enquanto dinamizador do Espaço Llansol, testemunho de uma generosa dedicação, a mesma que se reflete nas indispensáveis traduções que têm dado a conhecer, em língua portuguesa, a obra de autores tão diversos quanto Hölderlin, Goethe, Walter Benjamin ou Paul Celan", disse no mesmo comunicado.Entre as suas traduções contam-se Fausto de Johann W. Goethe ou O Homem Sem Qualidades de Robert Musil (editados, respetivamente, pela Relógio d'Água e pela D. Quixote, em Portugal).