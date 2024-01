Mickey Mouse é domínio público. Abram alas aos filmes e jogos de terror

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

A versão mais antiga e conhecida do Mickey Mouse entrou esta segunda-feira, 1 de janeiro, em domínio público - o que significa que a partir de agora qualquer pessoa poderá modificar e usar a personagem sem necessidade de permissão ou custo. Em 2024, já está confirmada a presença do famoso rato de Walt Disney no filme Mickey Mouse's Trap – que ao que tudo indica será o primeiro a tirar vantagem do domínio público da personagem – e ainda no videojogo Infestation 88.