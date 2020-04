Ali não há fábricas, nem engarrafamentos. Os carros escasseiam, o ar (ainda) é puro e as águas cristalinas. Mas há uma placa que os liga diretamente à crise sanitária: Covide. Até à pandemia era mais uma pequena freguesia de Terras de Bouro, em pleno Parque Nacional Peneda-Gerês, e animada pelo turismo rural. Agora é notícia pelo nome, que terá derivado de covil. O coronavírus está por enquanto longe, já que não há casos de infetados entre os 343 habitantes.





Associação de Desenvolvimento das Terras Altas do Homem Cávado e Ave

Nascido e criado em Covide, o presidente da junta Domingos Fujaco diz àque a popularidade da terra disparou por causa da doença Covid-19. É certo que a localidade leva mais um "e", mas não tardaram as associações nas redes sociais. "Tinha de existir, carago", lia-se num post, ilustrado com a placa de identificação da zona e um comentário de uma presumível habitante ("agora que somos conhecidos internacionalmente, espero que os turistas não venham para aí estragar tudo!...").Também Domingos Fujaco, de 45 anos, publicou na sua página do Facebook, dia 7, duas imagens das placas de Covide a 19 e 20 quilómetros da freguesia. Eram acompanhadas de um alerta sobre a eventual reincidência do vírus: "Se não cumprirem com as regras para a Covid-19 poderemos ter de enfrentar a Covid-20." Dirigia-se aos de fora, que ali procuram refúgio nos últimos 15 dias. "Costumam vir em agosto, de férias. Têm cá segunda habitação e familiares. São emigrantes ou pessoas que vivem em Lisboa, Porto e noutros pontos do País."Dadas as restrições sociais, pela primeira vez não haverá visita pascal no próximo domingo (12 de abril). Mas a fé dos covidenses mantém-se inabalável ao longo do calendário de verão. Ainda não sabem se serão suspensas as restantes festas religiosas, como as da Senhora dos Bons Caminhos (10 e 11 de agosto), Santa Eufémia (16 de setembro) e São Silvestre (30 de dezembro).A população fixa é considerada de risco: acima dos 60 anos; ainda que, segundo o mesmo responsável, leve uma vida saudável. Cultivam hortas para autoconsumo, alguns têm pequenas explorações agro-pecuárias. Domingos Fujaco é um dos criadores, com nove cabeças de gado (entre adultas e novilhas) da raça barrosã. Caminhadas são dos seus passatempos favoritos: "Sou caminheiro de rotas longas, chego a fazer 300km para Fátima no mês de maio, mas este ano está suspenso. A 4 e 5 de setembro, faço com um grupo da freguesia o circuito de Arcos de Valdevez à Senhora da Peneda, são cerca de 60km só de ida em serra."Os cafés de Covide fecharam, assim como as escolas (do 1.º ciclo, ATL e jardim de infância) e a igreja. Há 15 dias, tiveram um funeral - por outros motivos que não o coronavírus - mas limitado a poucos familiares. Restam duas mercearias abertas em horário reduzido (9h-12h e 15h-19h). Vendem luvas e álcool, mas se os residentes precisarem de medicamentos terão de fazer 10km até às farmácias mais próximas.Turismo rural e alojamento local estão igualmente parados. "É uma aldeia de montanha, típica do Minho. Tem vários pontos de interesse, incluindo a Fundação Calcedónia [referência ao Monte Calcedónia], que trabalha com as mulheres locais na área do artesanato", descreve àPaulo Pereira, 56 anos, técnico de desenvolvimento rural na associação ATAHCA ().Elizabete Afonso, 43 anos, colega de Paulo ri-se com a coincidência de nomes. "Os meus amigos mandam-me mensagens e comentam que Covide nunca foi tão falado", remata à