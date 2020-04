Abdul Mabud Chowdhury esteve 15 dias hospitalizado. Trabalhava no hospital de Homerton, Londres.







Morreu Abdul Mabud Chowdhury, um médico urologista que apelou a Boris Johnson que assegurasse equipamentos de proteção individual (EPI's) a todos os profissionais de saúde do serviço nacional de saúde do Reino Unido. Tinha 53 anos e deixa mulher e dois filhos.Em março, Chowdhury escreveu um pedido ao primeiro-ministro britânico na sua página de Facebook. "Caro e respeitável primeiro-ministro senhor Boris Johnson, por favor assegure equipamentos de proteção individual para cada um dos profissionais de saúde do Serviço Nacional de Saúde", lia-se. O médico frisava o contacto direto com pacientes Covid-19 a que os médicos e outros profissionais de saúde estão sujeitos, e recordava que os membros da sua classe profissional tinham "o direito humano como os outros de viver neste mundo sem doenças e com as nossas famílias e filhos".