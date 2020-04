Quem é a atriz que deu nova vida a Anne Lister?

Retrato de uma mulher emancipada do século XIX, muito à frente do seu tempo, Gentleman Jack merece sair do anonimato a que tem estado votado desde que chegou à HBO Portugal. Em Inglaterra foi um êxito na BBC

Descubra agora as diferenças entre a atriz que interpreta o principal papel da série, Suranne Jones, e a mulher cuja vida representa, Anne Lister.

Suranne Jones

Aos 41 anos, é quase uma desconhecida em Portugal mas uma grande estrela em Inglaterra, que fez telenovelas e séries de detetives e hospitais antes de, em 2009, com a minissérie Unforgiven e, de 2011 a 2016, Scott & Bailey, começar a colaborar com Sally Wainright, que é também realizadora e argumentista desta Gentleman Jack, sobre Anne Lister, figura verídica por quem se apaixonou por ser sua conterrânea, da região de Yorkshire.



Pelo meio Surannne Jones, que aqui tem uma interpretação de antologia, forte, dramática e sensual mas com toques subtis de comédia, fez muito teatro, incluindo uma versão de Orlando, a personagem de Virginia Woolf que atravessa séculos e géneros, que talvez tenha sido uma ajuda para compor uma tão credível Anne Lister, pioneira da emancipação feminina e do lesbianismo moderno.

Anne Lister

Nas pinturas da época que a retratam, espreita um buço tão expressivo o seu traje sempre negro, sinal de luto por um primeiro amor que a trocou por uma vida conjugal ortodoxa, esta mulher do século XIX mas muito à frente do seu tempo, abertamente lésbica, corajosa (apesar do repetido bullying) e perspicaz nos negócios como poucos homens (numa altura em que as mulheres nem podiam votar), deixou uma coleção de diários com 7.720 páginas e mais de cinco milhões de palavras – parte delas, relacionadas com as aventuras amorosas, num código linguístico que misturava grego antigo e álgebra.





Foi a fonte de inspiração de Gentleman Jack - alcunha que lhe davam pelas costas, enquanto pela frente uma das suas amantes lhe chamava Fred. Extremamente inteligente, como de resto a série demonstra bem, era galante e mordaz mas justa, viajou por toda a Europa, herdou uma vasta propriedade de um tio que a admirava e viveu a última década com uma mulher ainda mais rica do que ela.



É justamente no romance das duas, a par de quezílias domésticas, económicas e sociais, que se foce a série, coproduzida pela HBO e a BBC.