Capivara escapa de jardim zoológico em Inglaterra: buscas prolongam-se há mais de uma semana

Uma das capivaras que fugiu foi encontrada rapidamente mas a outra permanece em paradeiro incerto. Equipas acreditam agora que estão perto de apanhar. Para isso, estão a usar drones térmicos ou armadilhas com isco de melão.

Uma capivara, de seu nome Samba, e de apenas nove meses, conseguiu fugir do jardim zoológico de Marwell, no sul de Inglaterra, juntamente com uma outra capivara, Tango, um dia depois de terem chegado de Suffolk - no estado americano de Virgínia. Tango foi encontrado rapidamente nas proximidades mas quanto a Samba ainda não há sinais de vida. As buscas pelo animal prolongam-se já há mais de uma semana.



Capivara no Pantanal tropical, Brasil CTK via AP Images

As equipas acreditam, contudo, que estão perto de o localizar. Segundo informou o jardim zoológico, citado pela BBC, a capivara foi avistada recentemente na mesma área onde as equipas estão a usar drones térmicos, câmaras de monitorização e armadilhas humanas.

"As nossas equipas continuam a investigar o paradeiro de Samba, porém, até o momento, não conseguimos encontrá-la e resgatá-la", começou por explicar a diretora executiva do jardim zoológico, Laura Read, citada pela BBC. "As nossas táticas continuam focadas na implantação de drones térmicos, juntamente com armadilhas fotográficas e armadilhas humanas destinadas a atrair o samba para fora do esconderijo com alimentos favoritos, incluindo melão."

A primeira vez que foi vista foi em Owlebury, pouco depois da fuga, e mais tarde foi avistada perto do rio Itchen. Uma pessoa que passeava o seu cão e que a encontrou na margem do rio garantiu que ela era "rápida" e que mergulhou na água depois de se ter assustado. O cenário levou os responsáveis do zoo a pedirem que as pessoas não se aproximem dela nem o tentem capturar, uma vez que o animal pode-se assustar e fugir da área onde se encontra. Em contrapartida as equipas pedem que o público envie fotos da localização exata do animal caso haja avistamentos.

Segundo o jardim zoológico, foram confirmados já três avistamentos comprovados com fotografias ou vídeos, todos numa área semelhante, sugerindo que ela permanece perto. Contudo, há também quem se tenha aproveitado da situação para gerar imagens falsas com recurso à inteligência artificial: numa das fotografias, Samba surge, por exemplo, a andar de bicicleta ou a usar um boné. Lyndsey Swan, que participa num grupo de WhatsApp onde são partilhadas algumas destas imagens, explica que estas estão a ser usadas como forma de refletir o estilo de vida na vila em questão.

Um dos avistamentos foi relatado na quarta-feira, na mesma área onde as equipas estão a investigar. O local contém cursos de água e é aí que pensam que o animal poderá estar escondido. Contudo, tratando-se de uma área vasta, as buscas ainda poderão demorar algum tempo até que sejam dadas como terminadas.

As capivaras - consideradas os maiores roedores do mundo - são mamíferos semiaquáticos nativos da América do Sul, e são frequentemente descritos como semelhantes a porquinhos-da-índia gigantes. Sendo considerados animais sociais, os responsáveis do jardim zoológico alertam que é importante que tanto Samba como Tango se reúnam.

Siga-nos no WhatsApp.