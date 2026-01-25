Sábado – Pense por si

25 de janeiro de 2026

Últimos dois pandas do Japão vão para a China devido às tensões entre os dois países

Fãs japoneses dos pandas reuniram-se no domingo para a última visita pública ao zoo de Ueno, em Tóquio, antes de os gémeos Xiao Xiao e Lei Lei regressem à China na próxima terça-feira, deixado o Japão sem pandas pela primeira vez em meio século.

