08 de janeiro de 2026 às 19:58

Animais do Zoo de Berlim divertem-se na neve 

A queda de neve transformou o Zoo de Berlim numa paisagem de inverno, e vários animais, como ursos polares e pandas, aproveitaram a oportunidade para permanecer ativos no exterior e brincar no recinto coberto de branco.

