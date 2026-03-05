Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
05 de março de 2026 às 22:45

Alerta fofura: nasceram três leões num zoológico alemão

Três leões recém-nascidos foram vistos a explorar o seu recinto ao ar livre pela primeira vez esta quinta-feira, no zoológico de Colónia, na Alemanha.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês Registados no seu e-mail
Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior. Enviada mensalmente