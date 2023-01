Canto dos pássaros aumenta em 90% o bem-estar mental das pessoas

Quem diria que observar e ouvir os pássaros cantarem seria um estímulo positivo para o bem-estar? Segundo um estudo feito pelo RSPB, mais de nove em cada dez pessoas têm um impacto positivo ao desfrutarem deste momento.







Entre sexta-feira (dia 27) e domingo (dia 29), decorre a 44.ª edição da iniciativa Big Garden Birdwatch, pesquisa anual de aves organizada pela Royal Society for the Protection of Birds (RSPB). Nesta atividade, as pessoas são motivadas a melhorar a sua saúde mental e a ajudarem os cientistas. Para isso basta passarem uma hora no fim de semana a contar os pássaros no seu jardim ou num parque local.Este ano há menos 30 milhões de pássaros nos céus do Reino Unido e a RSPB quer reverter esse declínio, para isso precisam de números sobre quantas espécies existem. No ano passado, quase 700.000 pessoas participaram, contaram mais de 11 milhões de aves, sendo o pardal doméstico o mais visto, seguido pelo champim-azul e pelo estorninho.Beccy Speight, directora-executiva da RSPB, apelou: "O que quer que veja – um melro, 20 pardais ou nenhum pássaro – tudo conta. Isso ajuda-nos a construir uma imagem geral vital de como os nossos pássaros de jardim estão de um ano para o outro. Com tantos desafios para os nossos pássaros agora, é mais importante do que nunca enviar os seus resultados". Os ornitólogos da RSPB temem que a recente onda de frio na Grã-Bretanha possa afetar os avistamentos deste ano. Com o clima severo, aumenta a mortalidade de pássaros de porte pequeno, como chapins-rabilongos e carriças. No ano passado, os dados apontaram para o declínio dos tordos-cantores, menos 81% em comparação com o primeiro Big Garden Birdwatch em 1979.Segundo um inquérito do YouGov, encomendado pela RSPB, 88% dos adultos do Reino Unido dizem que passar tempo ao ar livre a aproveitar a natureza é importante para eles. Outros 53% afirmaram ser muito importante para eles, enquanto 91% concordaram que ver pássaros e ouvir o canto dos mesmos teve um impacto positivo para a sua saúde mental e bem-estar."Trabalhando como clínico geral, sei o quanto o acesso a espaços verdes é importante para o nosso bem-estar físico e mental", afirma Dr. Amir Khan, presidente da RSPB.