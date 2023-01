Juntos, lares e creches combatem a solidão

Ler histórias, fazer pinturas e até ginástica em conjunto – os idosos rejuvenescem e os miúdos divertem-se. Há cada vez mais creches com projetos com lares de idosos.

"Faz-nos bem à alma”, desabafa Graciete Vasconcelos, 93 anos. “Gosto bastante de estar com as crianças. Gosto muito da alegria delas, fazem-me recordar a alegria da minha filha quando era da idade delas”, conta a reformada. Graciete vive há oito anos no lar Casa dos Mestres, uma residência sénior, paredes meias com a creche e jardim de infância Casa das Abelhinhas. “Quando foi sonhado, este era para ser um espaço onde as famílias pudessem ter os seus mais novos e os seus mais velhos. A Casa dos Mestres seria como um hotel, onde as pessoas podiam vir passar uns dias para descansar, mas evoluiu para lar residencial”, conta à SÁBADO Rosário Reis, a diretora técnica da residência lisboeta.