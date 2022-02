Big Brother Famosos: a polémica relação de Bruno e Liliana

O grito ecoou pelo estúdio e pelas televisões (cerca de 1,3 milhões de pessoas ouviram-no em casa), sintonizadas na gala do Big Brother Famosos, do último domingo, 13, véspera do Dia dos Namorados. "Ficaaa!", pediu Andrea Soares, na assistência, enquanto amiga da alegada vítima de violência doméstica, Liliana Almeida, para que não fosse atrás do namorado, Bruno de Carvalho. "As imagens e os atos falam por si", diz à SÁBADO, referindo-se a ele, expulso nessa noite com 53% dos votos do público e confrontado com cenas a agarrar a namorada, de 38 anos, pelo pescoço.



Sobre o dito "ficaaa" (à hora de publicação do aetigo, Liliana não desistira do reality-show da TVI), Andrea explica: "Porque ela tinha um objetivo que era mostrar a sua música e talento. E também fazer com que não saísse por uma razão que não lhe diz respeito, na realidade [Bruno de Carvalho acusado de comportamento ameaçador pela Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, CIG, que fez queixa dele ao Ministério Público]. Como amiga dela, voltava a fazer outra vez. Sou da paz e do amor."



Paz não é o que se tem visto na casa mais vigiada do País, segundo a amiga. "A vibe dela está dentro de uma espiral que não acho fixe e não é, de todo, a cara da Liliana. Gostava muito que as mulheres se unissem", diz.

Peritos apontam indícios