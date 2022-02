Porque saltam os cangurus?

Nenhum animal salta assim – nove metros de distância com apenas um impulso. O canguru consegue atingir a velocidade máxima de 70 km/h e é o único grande mamífero que se desloca desta forma. O que nos pode parecer só uma característica engraçada é, na verdade, um mistério para os cientistas. “O salto é a principal forma de locomoção dos cangurus e, por essa razão, estes marsupiais apresentam algumas adaptações ao nível morfológico.



Na maioria das espécies, as patas traseiras são muito maiores e mais poderosas do que as anteriores. A sua cauda é longa, musculosa e grossa na base, ajudando-os a equilibrar e a mudar de direção durante o salto”, explica à SÁBADO o biólogo do Jardim Zoológico de Lisboa, Diogo Gomes. No zoo de Lisboa existem duas espécies, o canguru-de-bennett e o canguru-vermelho, que requerem cuidados especiais. “São colocados troncos e rochas de forma a criar obstáculos à deslocação e a estimular o salto”, explica.



Mas porque motivo saltam os cangurus? Finalmente o puzzle da evolução do animal australiano tem mais uma peça. Afinal, não terá sido um marsupial que se deslocava em quatro patas e que, de repente, passou a saltar. As mais recentes investigações indicam que os saltos sempre foram a maneira preferencial de deslocação destes animais.